Marta Kaczyńska wspiera Jarosława Kaczyńskiego w sieci. Jej profil wypełniły wpisy o stryju

Marta Kaczyńska promuje przemówienie Jarosława Kaczyńskiego z Krynicy

Przemówienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości z Forum Krynica 2026 dotarło także do internautów śledzących w sieci jego bratanicę. Marta Kaczyńska przekazała dalej na swoim Facebooku relację z wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, która pierwotnie pojawiła się na oficjalnym koncie ugrupowania.

Miniatura wideo przedstawia lidera partii przemawiającego zza mównicy, obok której stoi biało-czerwona flaga, a w tle widnieje tablica z nazwą konferencji. Nagranie opatrzono podpisem „LIVE | Jarosław Kaczyński | Wystąpienie Prezesa PiS | Forum Krynica 2026”.

Oprócz samej transmisji bratanica polityka zamieściła na swojej tablicy także oddzielny odnośnik odsyłający do platformy YouTube. Publikacja ta została pozostawiona bez żadnego autorskiego komentarza.

Marta Kaczyńska udostępnia artykuł o słowach Jarosława Kaczyńskiego

Następny wpis poświęcony stryjowi to tekst pochodzący z serwisu Niezalezna.pl. Artykuł zatytułowano „Jarosław Kaczyński na Forum w Krynicy. »Unię Europejską trzeba zmienić«”, co bezpośrednio nawiązuje do tez wygłoszonych przez polityka.

Dzięki tym działaniom obserwatorzy Kaczyńskiej otrzymali dostęp zarówno do zapisu wideo, jak i pisemnego podsumowania wystąpienia. Z analizy zrzutu ekranu wynika, że wpis z artykułem opublikowano później niż posty z transmisją oraz linkiem do YouTube.

W żadnym z tych postów bratanica prezesa PiS nie zamieściła własnej, szerszej opinii na temat przemówienia. Kaczyńska nagłaśnia wystąpienie stryja wyłącznie poprzez podawanie dalej gotowych treści, co pozwala jej odbiorcom na samodzielne zapoznanie się z jego słowami.

Reakcje internautów na wpisy Marty Kaczyńskiej o prezesie PiS

Wszystkie widoczne na profilu posty spotkały się z odzewem internautów, którzy zostawiali pod nimi swoje reakcje. Zarówno relacja wideo, jak i tekst z portalu doczekały się kolejnych udostępnień. Na zrzucie ekranu nie widać jednak samych komentarzy ani dokładnych statystyk zasięgowych tych wpisów.

Fakt podania dalej tych treści nie oznacza automatycznie, że bratanica polityka zgadza się z każdym zdaniem wypowiedzianym przez stryja. Seria kilku publikacji z rzędu dowodzi jednak, że zależało jej na wypromowaniu wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego wśród osób śledzących jej profil.

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