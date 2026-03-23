Magierowski uderza w Terleckiego. Poszło o poparcie dla Viktora Orbana

Spotkania na szczycie i Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Stosunki polsko-węgierskie znalazły się ostatnio w centrum uwagi. W poniedziałek, 23 marca 2026 roku, do Polski przyleciał prezydent Węgier Tamás Sulyok. Razem z prezydentem Karolem Nawrockim wezmą udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, które odbędą się w Przemyślu. To jednak nie wszystko. Marcin Przydacz poinformował, że jeszcze tego samego dnia wieczorem, polski prezydent poleci do Budapesztu, by spotkać się z tamtejszym premierem, Viktorem Orbanem.

Szczególnie dla pomyślnej przyszłości pewnego państwa na wschód od Polski. Oczywiście, jeśli uznamy, iż Rosja jest jednym z "suwerennych narodów Europy". Wygląda jednak na to, że niektórzy rodzimi "suwereniści" właśnie tak uważają. https://t.co/cKEK76dJCA— Marek Magierowski (@mmagierowski) March 22, 2026

Burza wokół relacji z Węgrami

Te dyplomatyczne ruchy wzbudziły sprzeciw polityków obecnego rządu, w tym premiera Donalda Tuska. Emocje podgrzała również obecność Mateusza Morawieckiego na konferencji CPAC na Węgrzech. Były polski premier pojawił się tam w towarzystwie m.in. premiera Gruzji Irakliego Kobachidze i lidera hiszpańskiej partii Vox, Santiago Abascala. Sytuację tę mocno skrytykował minister Tomasz Siemoniak. Zupełnie odmienne zdanie na temat węgierskiego przywódcy ma Ryszard Terlecki. Polityk PiS wyraził swoje poparcie w mediach społecznościowych.

Wyborcze zwycięstwo Victora Orbana ma ogromne znaczenie dla pomyślnej przyszłości suwerennych narodów Europy. Dlatego mimo doraźnych różnic wolna Polska popiera węgierskich patriotów - ocenił.

Ostra riposta Magierowskiego do Terleckiego

Na wpis Ryszarda Terleckiego stanowczo zareagował Marek Magierowski. Były dyplomata i eks-współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy nie krył swojego krytycznego nastawienia do słów polityka PiS.

Szczególnie dla pomyślnej przyszłości pewnego państwa na wschód od Polski. Oczywiście, jeśli uznamy, iż Rosja jest jednym z 'suwerennych narodów Europy'. Wygląda jednak na to, że niektórzy rodzimi 'suwereniści' właśnie tak uważają - napisał ostro.

