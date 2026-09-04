Maciej Berek nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Opozycja wytykała mu związki z premierem

Od końca 2023 roku prawnik zasiadał w rządzie jako minister bez teki oraz kierował pracami Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wiosną 2025 roku powierzono mu stanowisko szefa nowo utworzonego zespołu do spraw deregulacji w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie nadzorował wszystkie rządowe inicjatywy upraszczające polskie przepisy. Z kolei w lipcu tego samego roku, podczas przetasowań w gabinecie, objął tekę ministra odpowiedzialnego za monitorowanie realizacji polityki państwa, otrzymując od szefa rządu misję oceniania efektów pracy pozostałych członków rządu.

W przeszłości nowy sędzia zajmował liczne stanowiska w urzędach wspierających kluczowe organy władzy w Polsce. Berek to doświadczony radca prawny oraz doktor nauk prawnych wykładający prawo konstytucyjne na stołecznym Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją wiedzą dzieli się również jako ekspert w strukturach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.