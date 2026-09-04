Maciej Berek nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Opozycja wytykała mu związki z premierem

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-09-04 10:27

Sejm zdecydował, że Maciej Berek obejmie stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Krytycy jego wyboru podnosili argumenty o bliskiej współpracy z Donaldem Tuskiem, a także wskazywali na rzekome braki w spełnianiu wymogów formalnych.

Maciej Berek
Autor: Andrzej Iwanczuk/ Reporter

Od końca 2023 roku prawnik zasiadał w rządzie jako minister bez teki oraz kierował pracami Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wiosną 2025 roku powierzono mu stanowisko szefa nowo utworzonego zespołu do spraw deregulacji w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie nadzorował wszystkie rządowe inicjatywy upraszczające polskie przepisy. Z kolei w lipcu tego samego roku, podczas przetasowań w gabinecie, objął tekę ministra odpowiedzialnego za monitorowanie realizacji polityki państwa, otrzymując od szefa rządu misję oceniania efektów pracy pozostałych członków rządu.

W przeszłości nowy sędzia zajmował liczne stanowiska w urzędach wspierających kluczowe organy władzy w Polsce. Berek to doświadczony radca prawny oraz doktor nauk prawnych wykładający prawo konstytucyjne na stołecznym Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją wiedzą dzieli się również jako ekspert w strukturach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

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