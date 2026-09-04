Zatrzymania w sprawie Zondacrypto. Sąd zdecydował o areszcie dla trzech osób

Podejrzani zostali zatrzymani w środę, 2 września, a następnie przewiezieni do katowickiej delegatury departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej. Tam przedstawiono im zarzuty i przeprowadzono przesłuchania. Po zakończeniu czynności w czwartek, prokuratura złożyła do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód wnioski o ich tymczasowe aresztowanie.

– Sąd pozytywnie rozpatrzył wnioski prokuratury o tymczasowe aresztowanie trojga podejrzanych

W czwartek do sprawy odniósł się również prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W swoim wpisie na portalu X zaznaczył, że wyprowadzanie ogromnych kwot to jeden aspekt sprawy, ale najważniejsze jest pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które próbowały ukryć prawdę o ludzkich dramatach.

Zarzuty dla trzech osób. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, ale złożyli wyjaśnienia

Prokuratura przedstawiła Annie P. trzy zarzuty. Kobieta jest podejrzana o udział w zorganizowanej grupie przestępczej funkcjonującej w latach 2020-2026. Grupa miała na celu przejęcie majątku Sylwestra Suszka. Kolejny zarzut dotyczy współudziału w wyrządzeniu ogromnej szkody majątkowej firmie BB Trade Estonia (operatorowi Zondacrypto) poprzez przejęcie nieruchomości w Katowicach wycenianej na 700 tysięcy złotych. Trzeci zarzut obejmuje utrudnianie śledztwa w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka – kobieta miała zdemontować i ukraść dysk z monitoringiem ze stacji benzynowej, gdzie biznesmen był widziany po raz ostatni, a także nakłaniać innych do składania fałszywych zeznań.

Również trzy zarzuty usłyszała Jaromira W. Śledczy zarzucają jej udział w tej samej grupie przestępczej, co Annie P. Ponadto, miała współuczestniczyć w wyrządzeniu szkody wielkich rozmiarów firmie BB Trade Estonia. Mechanizm ten polegał na wyprowadzeniu niemal 8 milionów złotych na zakup nieruchomości we Francji, sfałszowaniu spłaty pożyczki w wysokości 2,9 mln euro oraz przejęciu katowickiej nieruchomości wartej 800 tysięcy złotych. Ostatni zarzut dotyczy prania brudnych pieniędzy (7,5 mln zł) powiązanych z działalnością BB Trade Estonia poprzez fikcyjne transakcje zakupu nieruchomości.

Rafał Z. usłyszał zarzut przywłaszczenia mienia. Zgodnie z ustaleniami prokuratury, odebrał on 1,7 miliona złotych należących do BB Trade Estonia na konkretny cel, jednak przeznaczył te środki na własne potrzeby.

– Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, ale złożyli wyjaśnienia

Prokurator Anna Adamiak poinformowała, że decyzja o areszcie wynika z wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia zarzucanych czynów. Dodatkowymi przesłankami były surowe kary (od 8 do 10 lat więzienia) grożące podejrzanym oraz ryzyko matactwa i ucieczki. Śledztwo dotyczące Zondacrypto rozpoczęło się w kwietniu pod kątem oszustw i prania pieniędzy, a prokuratura otrzymała już tysiące zgłoszeń w tej sprawie. W sierpniu postępowanie to połączono ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka. Wcześniej w ramach tego samego śledztwa aresztowano Radosława Piesiewicza, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, któremu zarzuca się płatną protekcję i działanie na szkodę wierzycieli Zondacrypto. Mężczyzna nie przyznał się do winy.