Łukasz Schreiber ma powody do radości. Poseł oficjalnie ogłosił premierę swojej nowej książki

Spis treści Książki Łukasza Schreibera. Zaskakująca kariera pisarska polityka

W sierpniu na rynku wydawniczym zadebiutuje trzecia już publikacja Łukasza Schreibera, zatytułowana „Kobiety Republiki Rzymskiej 509-80 p.n.e.”.

Dzieło zapowiadane jest jako mocna odpowiedź na dzisiejsze trendy, przedstawiająca rzeczywistą rolę pionierek rzymskiej polityki z pominięciem jakichkolwiek współczesnych ideologii .

. Najnowsza pozycja stanowi swoiste zwieńczenie publicystycznej twórczości polityka, który wcześniej wydał przewodnik po technikach dyskusji oraz diagnozę kondycji obecnego świata.

Najnowsze dzieło Łukasza Schreibera trafi na półki księgarń już w najbliższym sierpniu i nosi tytuł „Kobiety Republiki Rzymskiej 509-80 p.n.e.”. Książka ukaże się dzięki współpracy z wydawnictwem Prześwity, które sam autor określił mianem absolutnie najlepszego zarówno w Polsce, jak i na całym globie. Zgodnie z zapowiedziami twórcy, nadchodząca publikacja ma stanowić swoiste lekarstwo na zakrzywiane współcześnie opowieści historyczne.

„- Będzie to prawdziwa, wolna od ideologicznych kalek opowieść o matronach, westalkach, wpływowych żonach i matkach, które realnie kształtowały politykę największego mocarstwa starożytności. Pokazuje prawdę o ich roli – bez współczesnych narzuconych schematów – napisał” – przekazał sam Łukasz Schreiber we wpisie zapowiadającym książkę.

Nadchodzące wydawnictwo to w gruncie rzeczy dogłębna analiza historyczna statusu pań w państwie rzymskim. Poseł zamierza skupić się na ich faktycznym udziale w kształtowaniu losów potężnego imperium, zarówno w wymiarze społecznym, jak i stricte politycznym.

Książki Łukasza Schreibera. Zaskakująca kariera pisarska polityka

Dla osób śledzących wyłącznie sejmowe poczynania posła, jego literackie ambicje mogą stanowić spore zaskoczenie. Sierpniowa premiera nie jest jednak jego debiutem

W swoim dorobku ma już dwie inne książki. Pierwsza, wydana w 2013 roku, to "Sulla 138-78 p.n.e.". Druga pojawiła się na rynku w 2023 i nosi tytuł "Zmanipulowani"

Dla spragnionych dodatkowych materiałów wizualnych, w udostępnionej galerii zdjęć można zobaczyć Łukasza Schreibera w towarzystwie jego żony Weroniki.

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