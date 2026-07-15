Lewica nie poprze tego kandydata na prezesa IPN. Włodzimierz Czarzasty ogłosił decyzję

Dlaczego Lewica nie popiera Mateusza Szpytmy?

Podczas konferencji prasowej, Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy, ogłosił, że klub parlamentarny Lewicy zdecydował się nie popierać kandydatury Mateusza Szpytmy na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Decyzja ta zapadła we wtorek, tuż przed planowanym głosowaniem w Sejmie. Czarzasty wyjaśnił, że Szpytma jest kandydatem wyłonionym przez Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, a nie przez Polskie Stronnictwo Ludowe.

Kto popiera Mateusza Szpytmę?

Kandydatura Mateusza Szpytmy wzbudza emocje na scenie politycznej. Otrzymał on pozytywną opinię komisji sprawiedliwości i praw człowieka pod koniec kwietnia, a jego nominację popierają kluby opozycyjne, w tym Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Wśród zwolenników znajdują się także Polskie Stronnictwo Ludowe oraz część posłów Polski 2050. Jednak Koalicja Obywatelska i Lewica są zdecydowanie przeciwne jego kandydaturze.

Kto powołuje prezesa Instytutu Pamięci Narodowej?

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej jest wybierany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, które zgłasza kandydata spoza swojego grona. Kadencja tego stanowiska trwa pięć lat. Obecnie funkcja prezesa jest nieobsadzona od sierpnia 2025 roku, kiedy to Karol Nawrocki, pełniący tę rolę od 2021 roku, został prezydentem. W listopadzie ubiegłego roku Sejm nie zatwierdził rekomendacji Kolegium dla wiceprezesa Karola Polejowskiego, który obecnie kieruje pracami Instytutu.

Źródło PAP.