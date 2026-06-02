Kwaśniewska przyłapana u znanego projektanta. Z tego miejsca nie wyszła z pustymi rękami

Paulina Jaworska
2026-06-02 8:37

Jolanta Kwaśniewska przez lata uchodziła za wzór do naśladowania w kwestii ubioru, zdobywając serca wielu Polek. Mimo upływu czasu, była pierwsza dama nadal inspiruje swoim wyczuciem mody. Ostatnio odwiedziła luksusowe atelier, gdzie szukała dla siebie nowych perełek.

Jolanta Kwaśniewska od dawna jest uznawana za jedną z najbardziej lubianych pierwszych dam w historii Polski. Sympatię zyskała dzięki swojej otwartości, szczerości oraz ogromnemu zaangażowaniu w akcje charytatywne. Nie bez znaczenia było też jej podejście do wizerunku. Wiele kobiet w latach 90. chciało czesać się i ubierać dokładnie tak, jak żona prezydenta, która spopularyzowała eleganckie garsonki.

Po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego postanowiła dzielić się swoją wiedzą z zakresu dobrego gustu. Opublikowała kilka książek, w tym między innymi „Lekcję stylu” wydaną w 2009 roku, a następnie poradniki dedykowane mężczyznom i parom.

Jej pasja do eleganckich ubrań wcale nie minęła z biegiem lat. Ostatnio Jolanta Kwaśniewska odwiedziła modne warszawskie atelier Łukasza Jemioła, jednego z najbardziej cenionych rodzimych projektantów.

Była pierwsza dama miała okazję zapoznać się z najnowszą, wiosenną kolekcją, która obfitowała w wyjątkowe projekty. Z gracją godną wybiegu przymierzała rozmaite stroje, od zwiewnych sukienek, po szykowne koszule z delikatnych tkanin i doskonale skrojone zestawy.

Zarówno w subtelnych, jasnych odcieniach, jak i w mocniejszych, ciemnych barwach prezentowała się doskonale. Wizyta w butiku zakończyła się oczywiście udanymi zakupami. Do samochodu zabrała kilka pokaźnych toreb pełnych nowych ubrań, a w dłoniach trzymała jeszcze zjawiskowy bukiet białych kwiatów. Wszystko wskazuje na to, że był to miły upominek z okazji jej zbliżających się, środowych urodzin.

