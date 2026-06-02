Kwaśniewska przyłapana u znanego projektanta. Z tego miejsca nie wyszła z pustymi rękami

Jolanta Kwaśniewska od dawna jest uznawana za jedną z najbardziej lubianych pierwszych dam w historii Polski. Sympatię zyskała dzięki swojej otwartości, szczerości oraz ogromnemu zaangażowaniu w akcje charytatywne. Nie bez znaczenia było też jej podejście do wizerunku. Wiele kobiet w latach 90. chciało czesać się i ubierać dokładnie tak, jak żona prezydenta, która spopularyzowała eleganckie garsonki.

Po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego postanowiła dzielić się swoją wiedzą z zakresu dobrego gustu. Opublikowała kilka książek, w tym między innymi „Lekcję stylu” wydaną w 2009 roku, a następnie poradniki dedykowane mężczyznom i parom.

Jej pasja do eleganckich ubrań wcale nie minęła z biegiem lat. Ostatnio Jolanta Kwaśniewska odwiedziła modne warszawskie atelier Łukasza Jemioła, jednego z najbardziej cenionych rodzimych projektantów.

Była pierwsza dama miała okazję zapoznać się z najnowszą, wiosenną kolekcją, która obfitowała w wyjątkowe projekty. Z gracją godną wybiegu przymierzała rozmaite stroje, od zwiewnych sukienek, po szykowne koszule z delikatnych tkanin i doskonale skrojone zestawy.

Zarówno w subtelnych, jasnych odcieniach, jak i w mocniejszych, ciemnych barwach prezentowała się doskonale. Wizyta w butiku zakończyła się oczywiście udanymi zakupami. Do samochodu zabrała kilka pokaźnych toreb pełnych nowych ubrań, a w dłoniach trzymała jeszcze zjawiskowy bukiet białych kwiatów. Wszystko wskazuje na to, że był to miły upominek z okazji jej zbliżających się, środowych urodzin.

