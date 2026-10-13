Komisja Wenecka wzywa prezydenta Nawrockiego. Apeluje o przyjęcie ślubowania od sędziów TK

Organ doradczy przy Radzie Europy jednoznacznie wskazuje, że prezydent nie posiada uprawnień do weryfikacji procedury i legalności wyboru członków Trybunału Konstytucyjnego. Według Komisji Weneckiej, rola prezydenta przy zaprzysiężeniu jest ograniczona i nie może ingerować w konstytucyjne prawo parlamentu do powoływania sędziów.

Eksperci zaznaczyli, że jeśli prezydent podtrzyma odmowę, istnieje opcja złożenia ślubowania pod jego nieobecność. Musi to jednak zostać przeprowadzone w sposób uregulowany prawem, a dokument musi być odpowiednio skierowany i przekazany głowie państwa.

We wtorkowym dokumencie Komisja Wenecka wprost odniosła się do kompetencji prezydenckich w tym zakresie.

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Fakt, że zaprzysiężenie składane jest przed prezydentem nie oznacza, że prezydent ma uprawnienie do badania podstaw wyboru lub procedury prowadzącej do niego. Procedura zaprzysiężenia nie może być postrzegana lub realizowana w sposób, który uderza w konstytucyjne uprawnienie Sejmu do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego lub daje prezydentowi rolę w ich wyborze, której nie przewiduje dla niego konstytucja

Sonda Czy prezydent powinien jak najszybciej rozstrzygnąć sprawę ślubowania Macieja Berka? Tak Nie Trudno powiedzieć

W świetle tych ustaleń sformułowano apel wzywający głowę państwa do natychmiastowego zaprzysiężenia sędziów wyłonionych przez Sejm, bez roszczenia sobie prawa do analizowania procesu ich wyboru.

Alternatywne ścieżki w przypadku odmowy prezydenta

Komisja przedstawiła również wyjście awaryjne na wypadek kontynuacji impasu. Gdyby prezydent nadal blokował odebranie przyrzeczenia, sędziowie mogliby dopełnić formalności bez jego udziału. Zaznaczono przy tym rygorystyczne wymogi dotyczące zachowania odpowiedniej formy prawnej i konieczność faktycznego dostarczenia dokumentacji prezydentowi.

Rezolucję w tej sprawie przyjęto 9 października w Wenecji. Inicjatorem wydania opinii był Komitet ds. Dotrzymywania Zobowiązań Państw Członkowskich Rady Europy, jeden z głównych organów Zgromadzenia Parlamentarnego RE.

Długotrwały kryzys wokół zaprzysiężenia

Stanowisko europejskich prawników to kolejny głos w trwającym od dłuższego czasu kryzysie wokół Trybunału Konstytucyjnego. W kwietniu czterech wskazanych przez większość sejmową sędziów złożyło ślubowanie w gmachu parlamentu, po tym, jak Karol Nawrocki zablokował procedurę w Pałacu Prezydenckim. Byli to Krystian Markiewicz, Marcin Taborowski, Marcin Dziuruda i Anna Korwin-Piotrowska.

Prezydent Nawrocki stwierdził, że ceremonia w Sejmie jest nieważna i łamie ustawę zasadniczą, co według niego dyskwalifikuje nowo wybranych członków TK. Podobną optykę przyjął Bogdan Święczkowski kierujący Trybunałem, blokując dostęp sędziów do orzekania.

Sytuacja Macieja Berka i stanowisko Karola Nawrockiego

Problem powrócił 4 września, kiedy na sędziego wybrano Macieja Berka. Od tego czasu on również czeka na zaprzysiężenie. Prezydent Nawrocki twierdzi, że nowo powołany sędzia nie spełnia ustawowych wymogów. Stawiając się w roli strażnika legalności procesu nominacyjnego, prezydent wstrzymuje odebranie przyrzeczenia do czasu dostarczenia mu jednoznacznych dowodów na to, że Maciej Berek posiada odpowiednie kwalifikacje.