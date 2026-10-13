Donald Tusk reaguje na wywiad Karola Nawrockiego. Poszło o Grzegorza Brauna i reset z Rosją

Karol Nawrocki ocenia środowisko Grzegorza Brauna

Szef polskiego rządu Donald Tusk zapoznał się z niedawną rozmową Karola Nawrockiego opublikowaną na łamach dziennika „Rzeczpospolita”. Dziennikarze poruszyli w wywiadzie m.in. kwestię przyszłości kraju oraz temat nadchodzącej kampanii do parlamentu. Głównego bohatera publikacji zapytano wprost, czy w ramach planowanego paktu senackiego pod jego egidą znalazłoby się miejsce dla frakcji kierowanej przez Grzegorza Brauna.

„Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna ma swoją reprezentację w parlamencie. Jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce” – stwierdził na łamach gazety Karol Nawrocki. Kiedy redaktor wspomniał o ciążących na tej grupie oskarżeniach o prorosyjskość, Nawrocki Nawrocki nagle wspomniał dawną postawę obecnego premiera.

„To prawda, są takie zarzuty. Z drugiej strony mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem. Panie redaktorze, rzeczywiście pan diagnozuje pewne kontakty, ale ja patrzę w innym kierunku i widzę premiera, który mówił, żebyśmy współpracowali z Rosją taką, jaka jest” – kontynuował swoją wypowiedź rozmówca „Rzeczpospolitej”.

Nawrocki zaznaczył następnie, że nie jest to pierwsze ugrupowanie mierzące się z oskarżeniem o sympatyzowania z Moskwą. Wyjaśnił przy tym, że absolutnie nie zamierza stawiać znaku równości między Donaldem Tuskiem a prezydentem Rosji, dodając na koniec:

„Chcę natomiast powiedzieć, że opinia publiczna jest egzaltowana pewnymi rzeczami, które ja oceniam krytycznie, a jednocześnie ci, co to mówią przechodzą obojętnie obok resetu z Rosją, uznając, że tego nie było”.

Donald Tusk odpowiada na słowa Karola Nawrockiego

Reakcja urzędującego premiera na wspomnianą publikację była niezwykle szybka. Donald Tusk zamieścił na swoim koncie w serwisie X zwięzły wpis, w którym bezpośrednio podsumował medialne wystąpienie polityka. „Pan Nawrocki stwierdził, że nie widzi wzrostu zagrożenia ze strony Rosji. Nie widzi też problemu w obecności w polskiej polityce Brauna i jego prorosyjskiej partii. Dzięki za szczerość” – napisał premier.

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