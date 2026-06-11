Komisja sejmowa podjęła decyzję w sprawie immunitetu Zbigniewa Ziobry. Wniosek prokuratora

Uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry. Komisja podjęła decyzję

Posłowie z Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych wydali opinię, która bezpośrednio toruje drogę do ogólnosejmowego głosowania nad odebraniem przywilejów Zbigniewowi Ziobrze. Akceptacja tego gremium to niezwykle ważny, chociaż jeszcze nie finiszujący etap całej procedury, mogący wkrótce pozbawić polityka Suwerennej Polski ochrony przed sądami. Losy byłego szefa resortu sprawiedliwości leżą obecnie całkowicie w rękach pozostałych deputowanych, których ewentualne poparcie uruchomi machinę prywatnego aktu oskarżenia.

Dariusz Korneluk oskarża. Sprawa immunitetu Zbigniewa Ziobry

Warto zaznaczyć, że obecny wniosek o pociągnięcie polityka do odpowiedzialności zupełnie nie łączy się z głośną medialnie aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości. Dokument bazuje w całości na prywatnym akcie oskarżenia, za którym stoi obecny prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Stosowne pismo w tej konkretnej sprawie wpłynęło do niższej izby parlamentu dokładnie 30 marca 2026 roku. Śledczy stwierdził w nim jednoznacznie, że publicznie wygłaszane opinie byłego ministra bezprawnie uderzyły w jego osobistą godność oraz naruszyły wypracowane dobre imię.

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Słowa Zbigniewa Ziobry o prokuratorze. Czego domaga się Dariusz Korneluk?

Zarzuty sformułowane przez Dariusza Korneluka obejmują bezpośrednie znieważenie oraz zniesławienie. Były minister sprawiedliwości miał nazwać szefa prokuratury „partyjnym działaczem”, a dodatkowo publicznie zarzucać mu „ukierunkowanie postępowań na umarzanie realnych złodziejstw” oraz „inicjowanie postępowań niemających żadnych podstaw w prawie i faktach wymierzonych w przeciwników opozycji”. W ramach zadośćuczynienia oskarżyciel oczekuje od Ziobry oficjalnych, publicznych przeprosin oraz finansowej wpłaty rzędu 30 tysięcy złotych, która miałaby zasilić konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dodatkowo prokurator wnioskuje o karę jednego roku więzienia w zawieszeniu na trzyletni okres próbny.

Problemy prawne Zbigniewa Ziobry. Fundusz Sprawiedliwości w tle

Komisja sejmowa wykonała zaledwie pierwszy krok, a ostateczne starcie o immunitet Zbigniewa Ziobry rozegra się w całej izbie niższej, która zadecyduje o jego ewentualnym procesie. Jeżeli sejmowa większość zagłosuje za odebraniem ochrony, droga do sądowego rozpoznania prywatnego oskarżenia zostanie w pełni otwarta. Dla polityka to kolejne potężne zawirowanie na gruncie prawnym oraz wizerunkowym. Warto pamiętać, że śledczy już teraz intensywnie przyglądają się jego osobie ze względu na kontrowersyjne dysponowanie pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości, co w przyszłości może skutkować oficjalnymi zarzutami. Spór z Dariuszem Kornelukiem udowadnia natomiast, że dawny minister może ponieść odpowiedzialność nie tylko za swoje urzędowe decyzje.

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