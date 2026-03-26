Kolejna wygrana Radosława Sikorskiego w sądzie. Mocne słowa pod adresem Jarosława Kaczyńskiego

Co zdecydował sąd w sprawie Sikorskiego?

Wymiar sprawiedliwości stanął po stronie Radosława Sikorskiego, uznając, że miał on pełne prawo do wyrażania opinii o zaangażowaniu Lecha Kaczyńskiego w wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku. Minister przekazał, że sąd uznał jego słowa za oparte na faktach i mieszczące się w granicach dopuszczalnej oceny działań osób publicznych. Ten element orzeczenia jest niezwykle istotny, ponieważ potwierdza wolność słowa w ramach politycznej debaty.

Sikorski wytyka prezesowi PiS hipokryzję w sprawie katastrofy

Minister spraw zagranicznych wskazał na to, co określił mianem „podwójnej narracji” lidera Prawa i Sprawiedliwości. Radosław Sikorski zauważył, że podczas miesięcznic smoleńskich Jarosław Kaczyński konsekwentnie używa słowa „zamach”, podczas gdy przed sądem rzekomo opierał się na ustaleniach komisji Jerzego Millera, badającej przyczyny wypadku lotniczego. To właśnie ta sprzeczność między oficjalnymi wystąpieniami a argumentacją prawną była kluczowym argumentem szefa MSZ.

Czy Jarosław Kaczyński przestanie mówić o zamachu?

Po ogłoszeniu decyzji sądu szef MSZ stwierdził, że liczy na to, iż prezes PiS „przestanie łgać o jakimś zamachu smoleńskim”. Zdaniem Radosława Sikorskiego takie rozstrzygnięcie definitywnie udowadnia, że miał rację, i powinno zakończyć trwający od lat konflikt o narrację wokół tragedii w Smoleńsku. O tym, czy tak się rzeczywiście stanie, przekonamy się w przyszłości, jednak oczekiwania wobec zmiany stanowiska lidera opozycji z pewnością będą rosły.

"Sąd Apelacyjny oddalił powództwo J. Kaczyńskiego o ochronę dóbr osobistych i prawomocnie uznał, że moja opinia o tym iż „Lech Kaczyński walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej" była elementem uprawnionej oceny prezydentury zmarłego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Co więcej, miała "wystarczające podstawy faktyczne" i to "zarówno w sensie subiektywnym (własne doświadczenia pozwanego we współpracy ze śp. Lechem Kaczyńskim), jak i obiektywnym."Dziękuję Kancelarii Dubois i Wspólnicy i gratuluję radcy prawnej Elżbiecie Kosińskiej – Kozak." - napisał Sikorski na X.

Sikorski uderza w Przemysława Czarnka

W swojej wypowiedzi Radosław Sikorski uderzył również w byłego szefa resortu edukacji, Przemysława Czarnka. Nazwał go „wyjątkowym hipokrytą”, punktując rzekome rozbieżności między głoszonymi przez niego poglądami a rzeczywistymi działaniami. Jako dowód przywołał sytuację, w której polityk PiS miał pobrać dofinansowanie na instalację paneli słonecznych, choć wcześniej otwarcie atakował unijną politykę klimatyczną. Sikorski podsumował to jako „groteskowy przykład hipokryzji”, co z pewnością nie ostudzi politycznych emocji.

