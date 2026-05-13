Andrzej Lepper "ożywiony" przez sztuczną inteligencję. W sieci krąży szokujące nagranie

Paulina Jaworska
2026-05-13 10:49

Andrzej Lepper zmarł w sierpniu 2011 roku. Polityka znaleziono martwego w jego własnym biurze w centrum Warszawy. Tymczasem nowa formacja – Samoobrona Odrodzenie – wygenerowała za pomocą sztucznej inteligencji spot. W materiale postać przypominająca byłego wicepremiera oświadcza, że została zamordowana.

Przy pomocy AI ożywili Andrzeja Leppera. Zostałem zamordowany

Autor: YT/Samoobrona Odrodzenie/ Youtube

Okoliczności śmierci Andrzeja Leppera i powstanie nowej inicjatywy

Od tragicznej śmierci Andrzeja Leppera wkrótce minie piętnaście lat. Były wicepremier w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego został znaleziony martwy w swoim warszawskim biurze przy Alejach Jerozolimskich. Według oficjalnych ustaleń prokuratury lider Samoobrony odebrał sobie życie przez powieszenie, a w zdarzeniu nie uczestniczyły osoby trzecie. Część opinii publicznej do dzisiaj jednak powątpiewa w te ustalenia, sugerując, że przyczyny tragedii mogły być zupełnie inne.

Lider Samoobrony zyskał popularność jako obrońca interesów rolników oraz mieszkańców wsi. Obecnie do jego politycznego dorobku nawiązuje ruch Samoobrona Odrodzenie. Twórcy tej inicjatywy deklarują na swojej stronie internetowej chęć przywrócenia idei dawnego ugrupowania, stawiając na walkę z wykluczeniem społecznym oraz obronę interesów zwykłych obywateli przed wpływami wielkich korporacji i elit.

Spot wykorzystujący AI z postacią byłego wicepremiera

Dziennik „Rzeczpospolita” poinformował o kontrowersyjnym spocie stworzonym przez Samoobronę Odrodzenie. Na stronie ugrupowania udostępniono materiał wideo, w którym główną rolę odgrywa wygenerowana przez sztuczną inteligencję postać Andrzeja Leppera. Wirtualny polityk, stojący na polu, przemawia głosem do złudzenia przypominającym oryginał, twierdząc, że został zamordowany.

Tłumaczenia lidera Samoobrony Odrodzenie

Jerzy Andrzejewski, stojący na czele nowej formacji, w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” stanowczo broni decyzji o wykorzystaniu wizerunku zmarłego polityka. Przewodniczący nie widzi problemu w tym, że cyfrowy awatar wygłasza poparcie dla partii, która powstała wiele lat po śmierci byłego wicepremiera. Działacz podkreśla, że taki przekaz nie wprowadza nikogo w błąd, ponieważ powszechnie wiadomo o śmierci dawnego lidera Samoobrony.

„To jest forma zainteresowania wyborców. Tak wygląda w dzisiejszych czasach polityczny PR” ocenia Andrzejewski. 

Jak argumentuje przewodniczący Samoobrony Odrodzenie, że w erze nadmiaru informacji obywatele są przebodźcowani, dlatego do zwrócenia ich uwagi konieczne jest stosowanie silnych, niekonwencjonalnych bodźców.

