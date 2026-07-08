Koalicja Obywatelska wygrywa z PiS. Najnowszy sondaż obnaża spadki partii Kaczyńskiego

Z najnowszego pomiaru opinii wynika, że Koalicja Obywatelska dzierży pozycję lidera z wynikiem 29,1 proc., nie zważając na wewnętrzne kryzysy, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość notuje odpływ elektoratu.

Na trzecim miejscu podium melduje się Konfederacja, gromadząc 13,3 proc. głosów, natomiast sporym zaskoczeniem jest skok poparcia precyzyjnie dla Konfederacji Korony Polskiej, która dobija do pułapu 11 proc.

Badanie jasno uwypukla, że partia Donalda Tuska musi gasić pożary wizerunkowe, takie jak kontrowersyjne zarobki Dawida Kacprzyka w Szpitalu Południowym oraz krytykowana przez opozycję decyzja o transferze systemów Patriot na Ukrainę.

Z najnowszego badania IBRiS przeprowadzonego na zlecenie dziennika "Rzeczpospolita" wynika, że gdyby obywatele ruszyli do urn w tym momencie, triumfowałaby formacja kierowana przez Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska zgromadziła w ankiecie 29,1 proc. głosów, co według przeliczeń dałoby jej 168 miejsc w nowej kadencji parlamentu. Warto zauważyć, że jest to rezultat odrobinę słabszy od tego, który ugrupowanie uzyskało w końcówce maja.

Na kolejnym stopniu podium znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, gromadząc wokół siebie 23,2 proc. deklaracji ankietowanych. W przypadku partii Jarosława Kaczyńskiego oznacza to wyraźny spadek względem wcześniejszego pomiaru, w którym formacja cieszyła się zaufaniem rzędu 25,4 proc. Obecny rezultat pozwoliłby największej partii opozycyjnej na wprowadzenie do niższej izby parlamentu 136 przedstawicieli.

QUIZ. Afery polityczne w Polsce. Nie tylko Rywin i Amber Gold. Pamiętasz, czym się bulwersowaliśmy? Pytanie 1 z 10 No ale na początek nie może być niczego innego. Kim był Lew Rywin, w momencie wybuchu afery? Wydawcą książek i czasopism Biznesmenem z branży paliwowej Producentem filmowym Następne pytanie

Trzecią siłą w kraju pozostaje Konfederacja, która przekonała do siebie 13,3 proc. pytanych, co stanowi drobną zwyżkę w stosunku do majowych 12,5 proc. Taki obrót spraw zagwarantowałby prawicowemu ugrupowaniu 72 poselskie fotele. Co ciekawe, w zestawieniu wyraźnie wybija się Konfederacja Korony Polskiej z poparciem sięgającym 11 proc. Ten skok o 2,2 punktu procentowego w porównaniu z majem dałby tej frakcji aż 54 mandaty na Wiejskiej.

Trudna sytuacja Trzeciej Drogi. Wyniki Lewicy i PSL w nowym sondażu

Swojego stanu posiadania nie zmieniła Lewica, notując stabilny wynik na poziomie 8,4 proc., co przełożyłoby się na 30 sejmowych miejsc. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja mniejszych formacji, ponieważ poniżej ustawowego progu wyborczego wylądowało Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 3,9 proc., a także partia Razem (2,3 proc.), Polska 2050 (zaledwie 1 proc.) oraz Centrum (0,2 proc.). Warto dodać, że aż 7,6 proc. uczestników badania wciąż nie wie, komu oddałoby swój głos.

Kłopoty wizerunkowe Koalicji Obywatelskiej. Sprawa Dawida Kacprzyka i systemy Patriot dla Ukrainy

W ostatnich dniach obóz władzy musiał mierzyć się z poważnymi kryzysami wizerunkowymi. Głośnym echem odbiła się afera związana z Dawidem Kacprzykiem, samorządowcem z ramienia KO i młodym medykiem, zatrudnionym w Szpitalu Południowym. Z doniesień medialnych wynika, że lekarz miał wzbogacić się o 1,6 miliona złotych dzięki świadczeniu usług w kilku placówkach jednocześnie. Dodatkowo jego nominacja na szefa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wzbudziła sprzeciw w branży medycznej, a były kierownik szpitala alarmował o możliwych nadużyciach, wspominając nawet o niewyjaśnionych zgonach pacjentów.

Rada Ministrów musiała również gęsto tłumaczyć się z planów przekazania walczącej Ukrainie nowoczesnych rakiet do systemów przeciwlotniczych Patriot. Ten konkretny krok spotkał się z wyjątkowo ostrym atakiem ze strony środowisk opozycyjnych, co błyskawicznie wywołało w przestrzeni publicznej burzliwą dyskusję na temat faktycznego stanu bezpieczeństwa militarnego naszego kraju.