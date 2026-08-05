Kinga Gajewska w salonie urody. Rzęsy, paznokcie i sushi w jednym czasie!

Kinga Gajewska w salonie urody

Dzień posłanki Kingi Gajewskiej przypominał typowe połączenie wakacyjnego relaksu z załatwianiem bieżących spraw. Została przyłapana przez fotoreportera w drodze do gabinetu kosmetycznego — wyglądała na zrelaksowaną, cieszącą się wolną chwilą. Na miejscu czekał na nią kompletny pakiet upiększający, obejmujący regulację brwi, przedłużanie rzęs oraz zabieg na dłonie. Otoczenie i nastrój zdecydowanie wskazywały na odcięcie się od politycznych obowiązków.

W trakcie zabiegu manicure posłanka udowodniła, że potrafi łączyć przyjemne z pożytecznym, zamawiając japoński posiłek. Kiedy kosmetyczka dbała o jej dłonie, parlamentarzystka ze spokojem konsumowała rolki sushi, nie robiąc z tego wielkiego wydarzenia. To swoiste połączenie dbania o urodę z szybkim lunchem to doskonały przykład letniej wielozadaniowości.

Pokaźne zakupy Kingi Gajewskiej

Po opuszczeniu salonu przyszedł czas na bardziej przyziemne zajęcia. Posłanka Koalicji Obywatelskiej udała się na pokaźne zakupy, odwiedzając kolejno stoisko z warzywami oraz większy sklep spożywczy. Celem było najwyraźniej solidne zatowarowanie domowej spiżarni. Z zakupów wyszła niosąc ciężkie torby, w których znalazły się podstawowe artykuły higieniczne i spożywcze, takie jak pieluchy, papier toaletowy czy warzywa.

Intensywny dzień zakończył się jednak małym drogowym potknięciem. Podczas powrotu do domu zauważono posłankę rozmawiającą przez telefon komórkowy w trakcie prowadzenia samochodu. Choć dla niektórych to tylko drobne przewinienie, polskie prawo traktuje to jako wykroczenie, za które przewidziana jest kara w wysokości 500 złotych mandatu.

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