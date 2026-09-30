Katarzyna Zaczek spoczęła na cmentarzu. Radną Bydgoszczy pożegnano w ciszy

Katarzyna Zaczek została pożegnana w środę, 30 września, na warszawskim Ursusie. Ceremonia rozpoczęła się w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP o godzinie 14, po czym urna z prochami 34-latki spoczęła w rodzinnym grobie na cmentarzu „Solipse”. Informację o tym przekazał „Super Express”.

Uroczystość miała bardzo intymny charakter, bez rozgłosu i przepychu. Zgromadzeni modlili się przy białej urnie, na której umieszczono krzyż i złotą różę, otoczonej skromną wiązanką jasnych kwiatów. Tuż obok stało zdjęcie zmarłej.

Kameralny pogrzeb Katarzyny Zaczek w Warszawie

Zamiast wzniosłych przemówień, zgromadzeni w milczeniu patrzyli na fotografię młodej kobiety. Informację o śmierci 34-latki, która nastąpiła 21 września, przekazała Rada Miasta Bydgoszczy, wskazując na długą i wyczerpującą chorobę jako przyczynę zgonu.

Zmarła jeszcze na początku roku wierzyła, że pokona problemy zdrowotne. Wiosną pisała, że choć hospitalizacje utrudniają jej pracę, ma nadzieję na szybki powrót do pełnego zaangażowania w sprawy samorządu.

Katarzyna Zaczek planowała powrót do polityki

Osobistym wspomnieniem podzieliła się Izabela Nowicka, radna z Bydgoszczy, z którą współpracowała zmarła. Kobieta wspomniała, że przed letnią przerwą planowały kolejne spotkanie na wrzesień.

– Kasiu, kiedy rozstawałyśmy się po ostatniej sesji, w holu ratusza, przed wakacjami, umawiałyśmy się przecież, że we wrześniu spotkamy się ponownie. Miałaś przez wakacje nabrać sił i wrócić. Miałyśmy dalej razem działać, ale już inaczej… Nie tak miało wyglądać nasze spotkanie po wakacjach… Nie tak miałyśmy się pożegnać. – napisała.

Zmarła była wszechstronnie wykształcona, jako prawniczka realizowała się w samorządzie, zasiadając w Radzie Miasta Bydgoszczy od 2024 roku. Widzowie znali ją również jako aktorkę z ról w popularnych serialach, takich jak „Barwy szczęścia”, „Przyjaciółki” czy filmie „Niewidzialna wojna”. Pracowała również jako reporterka.

Politycy żegnają Katarzynę Zaczek

Sieć zalała fala pożegnań po śmierci radnej. Łukasz Schreiber, były minister w rządzie PiS, podkreślał jej ogromne zaangażowanie w sprawy społeczne i wielką chęć zmiany świata. Środowa uroczystość należała jednak wyłącznie do najbliższej rodziny i przyjaciół, którzy w ciszy odprowadzili ją w ostatnią drogę.

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