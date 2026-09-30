Stadion Polonii Warszawa dostanie setki milionów. Rafał Trzaskowski odsłania karty

Władze klubu ze stolicy złożyły wcześniej w ratuszu własne koncepcje dotyczące tej wielomilionowej przebudowy. Działacze optowali chociażby za stworzeniem pełnego zadaszenia areny, przypominającego konstrukcję znaną z PGE Narodowego, co znacznie ułatwiłoby organizację rozmaitych imprez pozasportowych. Ostatecznie jednak wizja ta podzieliła los kilku innych pomysłów i nie doczekała się ostatecznej aprobaty urzędników miejskich.

Według zaakceptowanego projektu, sportowe centrum przy ulicy Konwiktorskiej będzie składać się z głównej areny dla 16 tysięcy widzów oraz nowoczesnej hali przeznaczonej dla dwutysięcznej widowni. W zatwierdzonych planach ujęto również budowę Centrum Wsparcia Sportu i przestronnego parkingu podziemnego na ponad siedemset aut. Warto przy tym zaznaczyć, że gigantyczne przedsięwzięcie posiada już niezbędne fundusze oraz oficjalną zgodę na realizację.

Przed decydentami stoi teraz wyzwanie polegające na wyłonieniu generalnego wykonawcy robót budowlanych. Według deklaracji prezydenta miasta, procedura ta powinna sfinalizować się na przełomie września i października 2027 roku, aby władze mogły uruchomić ciężki sprzęt budowlany w ostatnim kwartale. Nadzór nad całym, niezwykle skomplikowanym projektem obejmie Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji, czyli podmiot, któremu powierzono w przeszłości między innymi szeroką modernizację stołecznego Szpitala Bielańskiego.

– Tworzymy miejsce dostępne, wspierające nie tylko sport zawodowy, ale przede wszystkim młodych ludzi. Tworzymy niemal 6-hektarową przestrzeń, gdzie będzie można nie tylko uprawiać sport czy oglądać rozgrywki, ale też po prostu spędzać czas. To miejsce długo czekało na ten moment. I on właśnie nadchodzi. Zbudujemy Nową Konwiktorską – napisał prezydent Warszawy.

Zrewitalizowana i unowocześniona infrastruktura docelowo posłuży reprezentantom bardzo wielu różnorodnych dyscyplin. Nowy kompleks sportowy będzie stałym miejscem treningów zarówno dla piłkarzy, jak i drużyn siatkarskich czy koszykarskich, a dodatkowo profesjonalną przestrzeń odnajdą tam pięściarze i zawodnicy trenujący sporty walki. Ratusz zaplanował także szerokie udostępnienie wybudowanych obiektów pobliskim placówkom edukacyjnym.

Prezydent Rafał Trzaskowski nie pominął również niezwykle istotnego w dzisiejszych czasach aspektu związanego z bezpieczeństwem cywilnym. Rozległa strefa podziemna, służąca na co dzień użytkownikom jako wielostanowiskowy garaż, została zaprojektowana w taki sposób, aby w sytuacji realnego zagrożenia kryzysowego móc pełnić funkcję tymczasowego schronienia dla ludności.