Karol Nawrocki z lepszymi notowaniami w sondażu. Co z Sejmem i Senatem?

Spadek notowań Sejmu i stabilna pozycja Senatu

Z najnowszego badania wynika, że w porównaniu do kwietnia 2026 roku zauważalnie spadły notowania polskiego parlamentu, a w szczególności Sejmu. Pozytywnie pracę posłów ocenia obecnie 33 proc. badanych, co stanowi spadek o cztery punkty procentowe. Krytycznie o działaniach izby niższej wypowiada się 49 proc. respondentów, a brak opinii deklaruje 18 proc. ankietowanych. Wskazuje to na wyraźną przewagę nastrojów negatywnych w stosunku do pracujących w nim polityków.

Z kolei Senat utrzymuje stosunkowo zbliżony poziom akceptacji społecznej w zestawieniu z poprzednim miesiącem. Pracę senatorów dobrze ocenia 37 proc. Polaków biorących udział w ankiecie (o jeden punkt procentowy mniej), a 38 proc. wyraża swoje niezadowolenie, co z kolei oznacza wzrost o dwa punkty procentowe. Grupa osób niemających zdania na ten temat zmniejszyła się nieznacznie i wynosi obecnie 25 proc. Ośrodek badawczy podkreśla, że te drobne wahania notowań izby wyższej mieszczą się w granicy standardowego błędu statystycznego.

Sondaż CBOS: Karol Nawrocki na celowniku ankietowanych

Zupełnie inaczej prezentują się wyniki oceniające głowę państwa. Aż 46 proc. ankietowanych pozytywnie odbiera działania Karola Nawrockiego na stanowisku prezydenta, co oznacza wzrost poparcia o jeden punkt procentowy w stosunku do poprzedniego miesiąca. Natomiast odsetek krytyków wyniósł 42 proc., notując spadek o dwa punkty. Według ekspertów CBOS układ sił społecznego poparcia i niezadowolenia wobec prezydenta jest ustabilizowany, a obecna przewaga pozytywnych opinii sięga już czterech punktów procentowych. Tradycyjnie część ankietowanych – w tym przypadku 12 proc. – wstrzymała się od jednoznacznej oceny.

Informacje pochodzą z ogólnopolskiego badania zrealizowanego przez CBOS między 7 a 17 maja 2026 roku. W sondażu wzięła udział reprezentatywna grupa składająca się z 1041 obywateli.