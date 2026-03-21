Karol Nawrocki wylatuje do Stanów Zjednoczonych. W planach spotkanie z Donaldem Trumpem

Beata Lekszycka
2026-03-21 11:42

Karol Nawrocki i Donald Trump spotkają się podczas konferencji CPAC w USA - podaje Polsat News. Polski prezydent wylatuje w przyszłym tygodniu, a w planach są też wizyty w fabryce F-35 i spotkanie z Polonią w Teksasie.

Cel wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych

Polski przywódca już wkrótce rozpocznie podróż za ocean, aby pojawić się na Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC). Zjazd ten od lat gromadzi czołowych polityków oraz aktywistów z całego świata, będąc niezwykle istotnym miejscem do budowania kontaktów i międzynarodowej wymiany opinii w środowiskach prawicowych.

Najważniejszym elementem amerykańskiej podróży będzie bezpośrednia rozmowa z przywódcą Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Takie spotkania na najwyższym szczeblu stanowią naturalne przedłużenie trwających od lat bliskich relacji dyplomatycznych na linii Warszawa-Waszyngton, które niezmiennie pełnią rolę fundamentu polskiej polityki zagranicznej.

Donald Tusk szczerze o Karolu Nawrockim. Premier nawet się nie łudzi

Karol Nawrocki i Donald Trump wzmacniają relacje polsko-amerykańskie

Poprzednie rozmowy obu liderów miały miejsce na początku roku, podczas styczniowego Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. Polski prezydent mocno akcentował wtedy wagę stabilnego sojuszu transatlantyckiego, a zbliżające się rozmowy za oceanem otwierają drogę do jeszcze głębszej kooperacji w dziedzinie polityki oraz wojskowości.

Warto zaznaczyć, że w bieżącym 2025 roku głowa państwa polskiego gościła już w Białym Domu we wrześniu. Z kolei w maju doszło do spotkania z reprezentantem Republikanów, gdy obecny włodarz Pałacu Prezydenckiego walczył jeszcze o to stanowisko w kampanii wyborczej.

Prezydent sprawdzi produkcję F-35 i odwiedzi Polonię w Teksasie

Harmonogram podróży uwzględnia także wizytację w amerykańskich zakładach produkujących nowoczesne myśliwce F-35, co wpisuje się w program unowocześniania naszego wojska. Rzeczpospolita aktywnie finansuje zakupy zaawansowanego sprzętu bojowego, dlatego kooperacja z tamtejszym sektorem obronnym jest niezwykle ważna dla potencjału polskiej armii.

Oprócz spraw zbrojeniowych i wielkiej polityki, plan wyprawy przewiduje również bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami Polonii mieszkającymi w stanie Teksas.

TRUMP GROZI NATO! WIELKI SUKCES TUSKA Z ETS2 I AFERA GIERTYCHA Z MILIONAMI W TLE | Dudek o Polityce
