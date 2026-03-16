Karol Nawrocki wygwizdany na meczu? Nagranie wywołało polityczną burzę w sieci

Niespodziewana wizyta Karola Nawrockiego na meczu Górnik Zabrze - Raków Częstochowa

Karol Nawrocki przyzwyczaił już opinię publiczną do swoich nieoficjalnych wizyt na sportowych wydarzeniach. O ile jego obecność na starciach piłkarskiej reprezentacji Polski nikogo nie dziwi, o tyle pojawienie się na ligowych trybunach zawsze wywołuje spore poruszenie wśród dziennikarzy i samych fanów. Z racji swojego dawnego zamiłowania do kibicowania, zazwyczaj spotykał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Tym razem jednak atmosfera wokół niedzielnego (15 marca) spotkania Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa, na którym gościł, wzbudziła w przestrzeni medialnej niemałe kontrowersje.

50

Dziennik Zachodni o gwizdach na stadionie w Zabrzu. Poszło o Karola Nawrockiego?

O całej stadionowej sytuacji jako pierwszy poinformował lokalny portal. Według relacji zamieszczonej na łamach "Dziennika Zachodniego", Karol Nawrocki miał doświadczyć wyjątkowo chłodnego powitania ze strony zgromadzonej na obiekcie publiczności.

Nawrocki wygwizdany przez kibiców na meczu Górnik Zabrze - Raków Częstochowa! — Marek Sowa (@SowaMarek) March 15, 2026

Prezydent Karol Nawrocki pojawił się na niedzielnym meczu Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa. Polityk w kibicowskim otoczeniu czuje się jak ryba w wodzie, ale wizyty na Śląsku nie będzie pewnie miło wspominał. Informacja o obecności głowy państwa została podana przez spikera tuż po rozpoczęciu spotkania. Najbardziej zagorzali kibice, prowadzący doping, wiadomość zignorowali, natomiast z pozostałych sektorów rozległy się donośne gwizdy - podano na portalu "Dziennika Zachodniego".

Nagranie ze stadionu Górnika hitem sieci. Fala komentarzy po wpisach polityków KO

W mediach społecznościowych błyskawicznie zaczęło krążyć wideo dokumentujące ten moment. Słychać na nim głośne buczenie, jednak głos stadionowego spikera jest mocno stłumiony przez wrzawę. Błyskawicznie pojawiły się głosy dementujące wersję o niechęci wobec Nawrockiego. Internauci zwrócili uwagę, że kibice mogli tak naprawdę wygwizdać włodarza Zabrza, który zasiadał na sektorze w bezpośrednim sąsiedztwie Karola Nawrockiego.

Całe zamieszanie i krążące po internecie wideo szybko podłapali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Głos w sprawie zabrał między innymi poseł Marek Sowa, publikując w serwisie X wymowny wpis z dołączonym materiałem filmowym.

Nawrocki wygwizdany przez kibiców na meczu Górnik Zabrze - Raków Częstochowa! - napisał na portalu X, podając dalej wideo nagrane w czasie meczu.

Pod jego postem natychmiast wywiązała się gorąca dyskusja, w której oburzeni użytkownicy wytykali politykowi powielanie niesprawdzonych informacji na temat incydentu:

"Tak się składa, że wygwizdany został prezydent Zabrza wyczytany chwilę wcześniej co słychać na dłuższym filmie" tak piszą. Nie wstyd panu tak się ośmieszać; Panie Marku, na nagraniu słychać gwizdy ale nie słychać z jakiego powodu; Wygwizdano prezydenta Zabrza (...); „Nie widać, że to w stronę Nawrockiego; Poczytaj na forach kibiców na kogo gwizdali to się dowiesz, kogo wygwizdali; Byłem na meczu!!! Gwizdy były raczej dla prezydenta Zabrza...A Prezydent Karol Nawrocki...klasa i styyl..sam w sobie - komentowali internauci.

Obojętnie obok całej sytuacji nie przeszedł również inny przedstawiciel obozu władzy. Roman Giertych postanowił wbić szpilę w uszczypliwy sposób, ironicznie komentując reakcję trybun w swoim wpisie na platformie X. - Nie martw się Karol. To nie było wygwizdanie tylko zagwizdanie z podziwu - napisał poseł KO.

