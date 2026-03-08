Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe. Jedenastu kobietom podziękowano za pracę na rzecz Rzeczypospolitej

Grzegorz Kluczyński
PAP
2026-03-08 18:26

Podczas niedzielnych obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet w Pałacu Prezydenckim prezydent Karol Nawrocki uhonorował jedenaście niezwykłych Polek. To kobiety, które na co dzień zmieniają rzeczywistość – rozwijają kulturę, edukację, dbają o zdrowie innych i pielęgnują pamięć historyczną. Uroczystość stała się okazją do podkreślenia, jak ogromną rolę odgrywają Polki w życiu społecznym i gospodarczym kraju. Kim są bohaterki tego wyjątkowego dnia?

Kim są odznaczone Polki? Prezydent docenił ich wpływ na rozwój kraju

W swoim przemówieniu prezydent Nawrocki podkreślił, że wyróżnione kobiety to „ambitne i silne kobiety Rzeczypospolitej”. Złożył także życzenia wszystkim Polkom, przypominając, jak ważny jest ich wkład w funkcjonowanie państwa.

Prezydent zwrócił uwagę, że aż 7 mln 100 tys. kobiet codziennie pracuje na rozwój Polski. Dodał również, że to właśnie studentki stanowią większość osób kształcących się na uczelniach – aż 58 procent. Podkreślił też obecność kobiet w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju – w tych formacjach służy około 30 tys. Polek.

„Kobiety w Polsce odgrywają podmiotową rolę” – mówi prezydent Nawrocki

Zwracając się do odznaczonych, prezydent powiedział: „Kobiety w Polsce odgrywają podmiotową rolę, a panie jesteście tego najlepszym przykładem”. Podkreślił, że ich determinacja i codzienna praca pokazują, jak wyjątkowe kobiety żyją i działają w naszym kraju.

Uroczystość pełna wdzięczności i inspiracji

Niedzielne wydarzenie w Pałacu Prezydenckim było wyrazem uznania dla kobiet, które swoją pasją i zaangażowaniem budują nowoczesną, silną Polskę. Odznaczenia wręczone w Międzynarodowy Dzień Kobiet mają być symbolem wdzięczności, ale też inspiracją dla kolejnych pokoleń Polek, które chcą zmieniać świat.

Prezydent w Dzień Kobiet wręczył odznaczenia zasłużonym kobietom
