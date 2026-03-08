Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe. Jedenastu kobietom podziękowano za pracę na rzecz Rzeczypospolitej

Spis treści
Kim są odznaczone Polki? Prezydent docenił ich wpływ na rozwój kraju
W swoim przemówieniu prezydent Nawrocki podkreślił, że wyróżnione kobiety to „ambitne i silne kobiety Rzeczypospolitej”. Złożył także życzenia wszystkim Polkom, przypominając, jak ważny jest ich wkład w funkcjonowanie państwa.
Prezydent zwrócił uwagę, że aż 7 mln 100 tys. kobiet codziennie pracuje na rozwój Polski. Dodał również, że to właśnie studentki stanowią większość osób kształcących się na uczelniach – aż 58 procent. Podkreślił też obecność kobiet w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju – w tych formacjach służy około 30 tys. Polek.
„Kobiety w Polsce odgrywają podmiotową rolę” – mówi prezydent Nawrocki
Zwracając się do odznaczonych, prezydent powiedział: „Kobiety w Polsce odgrywają podmiotową rolę, a panie jesteście tego najlepszym przykładem”. Podkreślił, że ich determinacja i codzienna praca pokazują, jak wyjątkowe kobiety żyją i działają w naszym kraju.
Uroczystość pełna wdzięczności i inspiracji
Niedzielne wydarzenie w Pałacu Prezydenckim było wyrazem uznania dla kobiet, które swoją pasją i zaangażowaniem budują nowoczesną, silną Polskę. Odznaczenia wręczone w Międzynarodowy Dzień Kobiet mają być symbolem wdzięczności, ale też inspiracją dla kolejnych pokoleń Polek, które chcą zmieniać świat.