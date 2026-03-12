Królewska kolacja na Zamku Królewskim. Żona szefa MON i pierwsza dama zachwyciły stylizacjami

Szwedzka para królewska ugościła Karola Nawrockiego i jego małżonkę

W ramach kilkudniowego pobytu w naszym kraju, szwedzcy monarchowie zaprosili polską parę prezydencką na wyjątkowy bankiet. W środę, 11 marca, w warszawskim Zamku Królewskim król Karol XVI Gustaw oraz królowa Sylwia zorganizowali uroczystą kolację. Jak ustalił "Super Express", gościom zaserwowano nietypowe menu, którego głównym punktem był renifer w sosie przyrządzony na wzór dziczyzny. Dopełnieniem dania były purée z szalotki, prażona szalotka oraz ser pleśniowy z orzechami w syropie, a ucztę zwieńczył słodki pudding. Dodatkowym akcentem podkreślającym wagę spotkania była autentyczna, osiemnastowieczna zastawa stołowa, którą gospodarze przywieźli ze sobą specjalnie ze Skandynawii.

Dzień wcześniej role się odwróciły i to Karol oraz Marta Nawroccy podejmowali królewskich gości w Pałacu Prezydenckim. Wtorkowe menu w pełni opierało się na tradycyjnych, rodzimych smakach. Na stołach zagościły między innymi czereśnie z foie gras oraz wędzony pstrąg z Ojcowskiego Parku Narodowego, podany z kawiorem, jabłkiem łąckim i chrzanowym musem. Główne danie stanowił comber z jelenia w towarzystwie mięsnego pieroga i gryczanego gołąbka, a na deser zaserwowano gruszkę z czekoladowym musem oraz małopolski sernik z lawendą i morelą. Do posiłku dobrano trunki z polskich winnic, w tym Gewurztraminer 2023 ze Srebrnej Góry, Merlot 2022 z Wieliczki oraz Prunus Cerasus 2021 od The Big Fellow. O profesjonalną obsługę zadbali z kolei uczniowie znanej gdańskiej szkoły gastronomiczno-hotelarskiej.

Uroczysty obiad na Zamku Królewskim

W środowym wydarzeniu wzięli udział nie tylko główni bohaterowie wieczoru, ale również szerokie grono krajowych polityków i dyplomatów. Na liście zaproszonych gości znalazł się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z żoną Pauliną, a także szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W salach Zamku Królewskiego pojawili się również minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska oraz prezydenccy współpracownicy: Marcin Przydacz, Zbigniew Bogucki i Adam Andruszkiewicz.

Marta Nawrocka i Paulina Kosiniak-Kamysz zachwyciły kreacjami

Podczas środowego wieczoru wzrok przyciągały przede wszystkim eleganckie stylizacje żony prezydenta oraz małżonki szefa MON. Obie kobiety zdecydowały się na ponadczasową, wieczorową klasykę. Marta Nawrocka zaprezentowała się w bordowej sukni o kroju syrenki z długimi rękawami, do której dobrała stonowaną fryzurę w postaci niskiego koka. Z kolei Paulina Kosiniak-Kamysz założyła długą, czarną kreację z prześwitującymi elementami na ramionach, pozostawiając rozpuszczone włosy. Obie panie zaprezentowały niezwykle wysmakowany i adekwatny do królewskiego protokołu wizerunek.