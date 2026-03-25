Karol Nawrocki na konferencji w Teksasie. Sprzeczne informacje o spotkaniu z Donaldem Trumpem

Szczyt CPAC w Teksasie i niepewna obecność Donalda Trumpa

Konwencja CPAC rozpoczyna swoje obrady na terenie Teksasu.

Polski przywódca znajduje się na liście gości i ma zaplanowaną przemowę.

Obecność Donalda Trumpa na wydarzeniu nadal pozostaje pod znakiem zapytania.

Możliwość bezpośrednich rozmów prezydentów skomentował Zbigniew Bogucki.

Obecna odsłona politycznego zjazdu pokrywa się z trwającym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. Administracja waszyngtońska przekazała dziennikarzom „Time”, że na ten moment amerykański przywódca nie uwzględnił podróży do Teksasu, chociaż wyraźnie zaznaczono, iż jego kalendarz ulega dynamicznym modyfikacjom do samego końca. Teksańska prasa również informuje o przewidywanej nieobecności polityka podczas tegorocznych paneli dyskusyjnych. Ustalono jedynie, że w piątkowy poranek ma on przemawiać do mieszkańców w Miami. Z kolei agencja prasowa AFP donosi jednak, że zaledwie dobę później republikanin pojawi się na głównej scenie konwencji. Jak zauważa magazyn „Time”, polityk wielokrotnie traktował te zjazdy jako platformę do formułowania politycznych oskarżeń, mobilizowania wiernego elektoratu, a niekiedy nawet całkowitej zmiany wektorów programowych swojej partii, co umacniało jego pozycję wśród konserwatystów.

Środowe rozpoczęcie paneli dyskusyjnych Conservative Political Action Conference zgromadzi członków amerykańskiego rządu, prawicowych działaczy, publicystów, twórców internetowych oraz delegatów z zagranicy. Głowa państwa wyleci za ocean w najbliższy piątek. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował Polską Agencję Prasową, że obecnie brakuje jakichkolwiek sformalizowanych ustaleń o rozmowach na najwyższym szczeblu. Harmonogram zagranicznej podróży obejmuje także zaplanowaną na sobotę wizytację w zakładach produkujących myśliwce F-35 oraz niedzielne spotkania z polskimi emigrantami zamieszkującymi obszar Dallas i sąsiednie miejscowości.

Rok temu, podczas obrad w okolicach Waszyngtonu, amerykański przywódca rozmawiał przez niespełna dziesięć minut z byłym prezydentem Andrzejem Dudą.

Zbigniew Bogucki komentuje wylot Karola Nawrockiego do USA

O szczegółach zagranicznej wizyty wypowiedział się na antenie Telewizji wPolsce24 kierujący Kancelarią Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Zapytany o ewentualność bezpośrednich rozmów polskiego prezydenta z Donaldem Trumpem, szef prezydenckiej kancelarii odpowiedział krótko.

„Zobaczymy. Oczywiście to jest duże wydarzenie. Tam będzie też wystąpienie pana prezydenta Nawrockiego”

Zbigniew Bogucki na antenie tej samej stacji telewizyjnej uzupełnił swoją wypowiedź o kwestie związane ze znaczeniem amerykańskiej Polonii w tamtym regionie.

„W Teksasie jest blisko trzystutysięczna Polonia amerykańska, to bardzo ważne środowisko. Z jednej strony dlatego, że liczne, z drugiej strony Polonia w Teksasie jest bardzo aktywna na kanwie takiej społecznej, politycznej i co bardzo ważne z punktu widzenia relacji polsko-amerykańskiej, także biznesowej”