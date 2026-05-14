Magdalena Filiks zajrzała na balkon pierwszy raz od zimy. Pod krzesłem czekała niespodzianka

Wiosenne porządki u Magdaleny Filiks. Znalezisko w warszawskim mieszkaniu

Nadejście wiosny to tradycyjny czas gruntownego sprzątania w domach i mieszkaniach. W ruch idą ścierki, ludzie myją okna, porządkują ogrody, sady i przydomowe rabatki. Właściciele balkonów przygotowują miejsca do relaksu, wymiatając zalegające od jesieni liście, wycierając grube warstwy kurzu oraz sadząc świeże kwiaty. Za podobne prace w swoim warszawskim lokum zabrała się posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Filiks. O szczegółach zaskakującego odkrycia, jakiego dokonała podczas sprzątania, opowiedziała swoim obserwatorom na Facebooku.

- W warszawskim mieszkaniu mam balkonik w sypialni, zimą nie był używany. Myślę sobie dziś wyjdę i go umyję po zimie. A pod moim krzesełkiem siedzi ptaszek, ruszyłam się i odleciał - a tam dwa jajeczka 🙂 Uwiła sobie gniazdko na moim balkoniku

Przedstawicielka sejmowej większości nie kryła ogromnej radości ze swojego znaleziska. Dodał też jakie ma plany najbliższe miesiące w związku z odkryciem na balkonie.

- Także - balkonu wiosną nie będzie - to znaczy jest już zajęty ❤️❤️❤️ Pomyślałam sobie w sumie, że można na chwilę wyjechać z lasu - ale las nie wychodzi z człowieka - napisała.

Do internetowej relacji parlamentarzystka dołączyła pamiątkową fotografię, na której faktycznie widać złożone w ukryciu dwa ptasie jaja. Okazuje się, że nawet tak proste i niesprzyjające warunki, jak rzadko używany kąt na miejskim balkonie, nie zniechęciły zwierząt do założenia gniazda i rozpoczęcia procesu wysiadywania potomstwa.

Jakie ptaki odwiedziły balkon Magdaleny Filiks? Komentarze internautów

Pod postem polityczki błyskawicznie pojawiło się mnóstwo opinii na temat gatunku skrzydlatych lokatorów. Jedna z osób szybko podzieliła się własnym doświadczeniem i wprost oceniła sytuację:

- To zapewne gołębie gniazdo . To samo mieliśmy w ubiegłym roku w firmie w Gdyni. Codziennie jej podrzucaliśmy ziarno. Wychowała dwa maluchy.

Kolejni komentujący dorzucili swoje przypuszczenia i ciepłe słowa. Zwracali uwagę, że zwierzęta doskonale wiedziały, gdzie szukać bezpiecznego schronienia na czas lęgowy:

- Takie patyki lubią zbierać grzywacze. Największe z gołębi. Też mi zrobiły gniazdo w winorośli! Nie mogłam obciąć żeby nie spłoszyć!!; Jakaś mała cwaniara dobrze wiedziała gdzie sobie uwić gniazdko 🤗 Najbezpieczniejsze miejsce 💪💪 No to teraz Pani Magdaleno, będzie miała Pani kolejne stadko do podglądania.

Magdalena Filiks zasiada w ławach sejmowych nieprzerwanie od 2019 roku. Zanim weszła do ogólnopolskiej polityki, była znana jako jedna z założycielek Komitetu Obrony Demokracji (KOD). W strukturach tej organizacji pełniła między innymi funkcję koordynatorki regionalnej, szefowej struktur w Szczecinie, a ostatecznie sprawowała funkcję pełniącej obowiązki przewodniczącego zarządu głównego KOD. Swój pierwszy mandat poselski zdobyła, gromadząc na koncie 14 224 głosy. W ostatnich wyborach parlamentarnych w 2023 roku z dużym sukcesem ubiegała się o reelekcję, a jej wynik wyniósł aż 40 772 głosy poparcia.