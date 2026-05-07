Trzy miesiące bezwzględnego więzienia dla Olszańskiego. Poszło o groźby

Wojciech Olszański skazany. OMZRiK ujawnia decyzję sądu

Przedstawiciele Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych opublikowali w serwisie X informacje o finale głośnej sprawy. Jak przekazał OMZRiK, Wojciech Olszański został skazany na trzy miesiące bezwzględnego więzienia. Sąd orzekł także dwuletni zakaz zbliżania się do prezesa Ośrodka, Konrada Dulkowskiego.

Sprawa dotyczy incydentu z 9 września 2024 roku, do którego doszło w gmachu Sądu Okręgowego w Elblągu. Według informacji przekazanych przez stowarzyszenie Olszański miał przez kilka minut atakować słownie szefa OMZRiK, używając wulgaryzmów i kierując pod jego adresem groźby.

Organizacja zaznacza, że agresja miała być wymierzona w świadka zeznającego w procesie dotyczącym samego Olszańskiego. Według relacji Ośrodka miał on wymachiwać zaciśniętą pięścią, a podczas zajścia padły słowa, które zostały później przywołane przez OMZRiK.

To jest bezpieczniejsze, bo wszędzie tam, gdzie opierasz się na wpisie OMZRiK, dajesz: „jak przekazał", „według informacji", „miał". Dzięki temu tekst nie brzmi jak własne ustalenia redakcji.

„Tylko obecność mojego mecenasa mnie powstrzymuje…”

ZA TO OLSZAŃSKI TRAFIŁ NA 3 MIESIĄCE DO WIĘZIENIA 🔴 „Tylko obecność mojego mecenasa mnie powstrzymuje…” - Wojciech Olszański groził zaciśniętą pięścią świadkowi we własnym procesie. Do zdarzenia doszło 9 września 2024 roku na korytarzu Sądu Okręgowego w Elblągu. Olszański,… pic.twitter.com/rW89MkNzL5— Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich (@OmzRi) May 6, 2026

Awantura w sądzie w Elblągu. Interwencja sędziego i zarzuty prokuratorskie

Zachowanie Olszańskiego miało pociągnąć za sobą konsekwencje wykraczające poza sam incydent na sądowym korytarzu. Ośrodek podkreśla, że sędzia prowadzący rozprawę oficjalnie zawiadomił śledczych o możliwości popełnienia przestępstwa.

Jak relacjonuje OMZRiK, po tym zawiadomieniu prokuratura postawiła Olszańskiemu zarzuty dotyczące znieważenia oraz kierowania gróźb karalnych. Stanowisko oskarżyciela publicznego podzielił następnie sąd, który wydał wyrok w tej sprawie. Według Ośrodka przy wymiarze kary znaczenie miały mieć również wcześniejsze zachowania skazanego.

W sprawie pojawił się także wątek adwokata Sławomira Rycielskiego. OMZRiK twierdzi, że prawnik miał biernie przyglądać się zachowaniu swojego klienta i nie reagować na jego słowa. Według Ośrodka sędzia skierował w tej sprawie pismo do Okręgowej Izby Adwokackiej w Szczecinie.

Nagranie miało być kluczowe. OMZRiK opisuje kulisy sprawy

Przedstawiciele stowarzyszenia podkreślają, że nie był to pierwszy przypadek agresywnego zachowania Olszańskiego wobec ich prezesa. Jak zaznaczają, wcześniejsze sprawy często nie znajdowały jednak finału w sądzie, bo przeszkodą okazywał się brak nagrań z monitoringu albo ich zbyt słaba jakość.

Tym razem, jak przekazuje OMZRiK, całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez Konrada Dulkowskiego. Według Ośrodka nagranie miało pozwolić na dokładne udokumentowanie przebiegu incydentu.

Z relacji OMZRiK wynika, że podczas zajścia padały nie tylko wulgaryzmy, ale również obraźliwe słowa nawiązujące do chorób i śmierci. Organizacja określiła używane przez Olszańskiego słownictwo jako rynsztokowe inwektywy.

Trzy miesiące więzienia dla Wojciecha Olszańskiego. Jest też zakaz zbliżania

Finał tej sprawy oznacza dla skazanego poważne konsekwencje prawne. Jak podał OMZRiK, sąd skazał Wojciecha Olszańskiego na 3 miesiące bezwzględnego więzienia oraz orzekł dwuletni zakaz kontaktowania się i zbliżania do Konrada Dulkowskiego.

Ośrodek odniósł się również do narracji przedstawianej przez otoczenie skazanego. Jak wskazuje OMZRiK, Marcin Osadowski, związany z Olszańskim w ruchu kamrackim, próbuje przedstawiać go jako ofiarę „procesu kapturowego”. Przedstawiciele Ośrodka odrzucają tę wersję, podkreślając, że Olszański miał wiedzieć o toczącym się postępowaniu i składać w nim wyjaśnienia.

