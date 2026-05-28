Kallas ostrzega przed pułapką Rosji. Chodzi o rozmowy pokojowe

Kallas widzi duże zagrożenie działaniach Rosji

Podczas nieformalnego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych na Cyprze, Kaja Kallas ostrzegła, że Rosja próbuje wciągnąć Unię Europejską w dyskusje dotyczące wyboru reprezentanta do rozmów pokojowych.

„Te rozmowy to pułapka zastawiona przez Moskwę” – powiedziała Kallas, podkreślając, że Moskwa już wybiera, kto jest dla niej odpowiedni, a kto nie. Kallas zaznaczyła, że Unia Europejska nie powinna dać się wciągnąć w tę pułapkę.

Dlaczego wybór reprezentanta nie jest kluczowy?

Kallas argumentuje, że negocjacje to przede wszystkim praca zespołowa i Unia Europejska powinna skupić się na strategii podejścia do rozmów. „Treść jest o wiele ważniejsza niż to, kto (te rozmowy - PAP) będzie prowadził” – zaznaczyła. Pomimo faktu, że Unia nie została zaproszona do negocjacji, Kallas zwraca uwagę, że Rosji zależy na zniesieniu sankcji, o których decyduje wspólnota europejska.

Co Unia Europejska planuje w kwestii Rosji?

Kallas przyznała, że obecnie nie ma postępów w negocjacjach pokojowych, a Rosja jest w defensywie na polu bitwy. Podczas spotkania z ministrami spraw zagranicznych Kallas planuje omówić podstawowe żądania Unii wobec Rosji. „W naszym interesie leży długotrwały i trwały pokój. A trwały pokój oczywiście obejmuje elementy, które musimy omówić, takie jak odpowiedzialność” – powiedziała.

Jakie są żądania Unii wobec Rosji?

W lutym Kallas przedstawiła dokument, w którym zawarła żądania wobec Rosji, takie jak przestrzeganie umów międzynarodowych i poszanowanie suwerenności sąsiadów. Dodała, że skoro Rosja chce ustępstw wobec Ukrainy w zakresie ograniczeń wojskowych, to sama powinna zobowiązać się do podobnych ustępstw. „To jest podejście maksymalistyczne, ale takie są też roszczenia Rosji” – zaznaczyła.

Jakie są obecne działania dyplomatyczne UE w Kijowie?

Pomimo gróźb ze strony Rosji wobec placówek dyplomatycznych w Kijowie, Kallas podkreśliła, że wszystkie ambasady, z wyjątkiem amerykańskiej, pozostały na miejscu. To pokazuje determinację Unii Europejskiej w utrzymaniu swojej obecności i wsparcia dla Ukrainy w obliczu napięć z Rosją.

Źródło PAP.