Zmiany w przepisach o zapasach paliw. ME reaguje na postulaty rynku

Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Energii

Ministerstwo Energii przedstawiło projekt nowelizacji ustawy, który ma na celu uszczelnienie systemu zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw. Projekt ten został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zmiany są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez uczestników rynku ropy i paliw, którzy domagali się większej przejrzystości oraz doprecyzowania zasad związanych z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów.

"Celem projektu ustawy jest uporządkowanie oraz zwiększenie przejrzystości, przewidywalności i proporcjonalności regulacji związanych z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw" - napisano w uzasadnieniu projektu. Obecne przepisy pozwalały niektórym podmiotom na omijanie obowiązków poprzez równoległe działanie kilku firm o tym samym profilu właścicielskim, które unikały tworzenia trwałych zapasów.

Co zmieni się dla przedsiębiorców?

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy będą zobowiązani do tworzenia zapasów obowiązkowych oraz ponoszenia związanych z tym opłat od pierwszej jednostki produktu objętego obowiązkiem.

"Projektowana regulacja wyeliminuje możliwość strategicznego rozkładania wolumenów w czasie w celu ograniczania obowiązków w zakresie zapasów obowiązkowych, uniemożliwi uzyskiwanie dodatkowych korzyści finansowych wynikających z czasowego nietworzenia tych zapasów oraz zapewni wyrównanie warunków konkurencji, w szczególności między importerami" - podano w ocenie skutków regulacji.

Jakie są dodatkowe zmiany w projekcie?

Proponowane przepisy przewidują również wydłużenie okresu utrzymywania zapasów obowiązkowych dla przedsiębiorców, którzy zawieszają lub kończą działalność na rynku paliwowym. W takim przypadku będą mogli zwrócić się do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o odkupienie tych zapasów. Dodatkowo, wprowadzone zostaną mechanizmy zapobiegające zakończeniu działalności przed rozliczeniem należności wobec RARS.

Jakie korzyści przyniosą nowe przepisy?

Pozostałe zmiany dotyczą m.in. doprecyzowania przesłanek wykreślenia przedsiębiorcy z Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych oraz uproszczenia procedur związanych z działalnością w zakresie paliw ciekłych. Nowe regulacje mają zapewnić stabilność prawną dla przedsiębiorców oraz wzmocnić nadzór nad rynkiem paliw. W dłuższej perspektywie projektowana ustawa ma zwiększyć odporność kraju na zakłócenia w dostawach paliw i wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne.

Źródło PAP.