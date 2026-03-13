Już dawno nie widzieliśmy Anny Komorowskiej. Teraz wraz z mężem była na premierze. Tak się teraz prezentuje była pierwsza dama!

Niespodziewani goście na premierze "Króla dopalaczy"

Premiera filmu w reżyserii Pata Hawla ściągnęła wiele gwiazd i celebrytów. Nic dziwnego, w końcu w filmie "Król dopalaczy" zagrało wielu utalentowanych aktorów, w tym głośne nazwiska młodego pokolenia: Tomasz Włosok i Vanessa Aleksander, którzy grają główne role. Obok nich wystąpili: Łukasz Simlat, Grażyna Szapołowska, Jan Frycz, Janusz Chabior oraz Agnieszka Grochowska. Film opowiada o historii chłopaka, który w krótkim czasie poprzez potężny sprzedaż tzw. legalnych narkotyków rozwija dochodowy biznes. Szybki sukces i wielkie pieniądze sprawiają, że jego życie się zmienia w niekończącą się imprezę. Zaczyna pławić się w luksusie i wszelkich uciechach życia, ma u boku piękne kobiety.

Na premierze filmu oprócz gwiazd i ludzi show-biznesu pojawiała się również była para prezydencka, czyli małżeństwo Komorowskich. Ich obecność na uroczystej imprezie wzbudziła zainteresowanie, bo po pierwsze film nie dotyczył politycznych spraw czy też ważnych wydarzeń historycznych, a po drugie Bronisław i Anna Komorowscy raczej nie bywają na takich wydarzeniach. Nic dziwnego, że byli pewnego rodzaju sensacją wieczoru. Ta rola jednak obojgu się podobała, małżonkowie pozowali do zdjęć i widać było, że dobrze czuli się w takim wydaniu.

Zresztą dawno nie byli nigdzie widziani razem, o ile prezydent Komorowski pojawia się publicznie, udziela wywiadów, bywa na konferencjach czy wykładach, o tyle Anna Komorowska raczej stroni od mediów i medialnego szumu. Ostatni raz mogliśmy zobaczyć jej nowe zdjęcia ponad pół roku temu, czyli w zeszłe wakacje, gdy paparazzi podpatrzyli, jak wyglądały jej imieniny w Budzie Ruskiej. To tam Komorowscy znaleźli swoją oazę i miejsce na ziemi, wybudowali dom i rozpoczęli sielski etap życia z dala od miejskiego zgiełku.

Dawno niewidziana Anna Komorowska zadała szyku na premierze filmu

Anna Komorowska na premierze filmu wyglądała bardzo modnie. Postawiła na sportowy styl, czyli granatowe dżinsy i niebieski sweterek. Do całości dobrała kolorowy szal we wzory wykończony niebieskim obramowaniem oraz delikatne korale. Były prezydent również poszedł w sportową elegancję, czyli połączył dżinsy z białą koszulą i grafitową marynarką. Oboje wyglądali na luzie, ale z klasą. I o to chodzi!

