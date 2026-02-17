Joanna Kryńska komentuje rozmowę z pierwszą damą. Padły ważne słowa

Spis treści Reakcja prowadzącej rozmowę

Rozmowa z Pierwszą Damą Martą Nawrocką na antenie TVN24 stała się głównym tematem debaty publicznej, zwłaszcza w kontekście jej deklaracji o poparciu dla in vitro.

Głos w sprawie zabrały dziennikarki stacji: Arleta Zalewska pochwaliła warsztat koleżanki, a Joanna Kryńska zwróciła uwagę na kulturę wypowiedzi w sieci.

Wydarzenie to uwypukliło potrzebę otwartego dialogu o sprawach społecznych oraz problem agresji słownej w internecie.

Arleta Zalewska postanowiła odnieść się do sprawy za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Dziennikarka TVN24 wyraźnie rozgraniczyła merytoryczną ocenę materiału od fali nienawistnych komentarzy. Wyraziła duże uznanie dla profesjonalizmu Joanny Kryńskiej oraz doceniła postawę samej Marty Nawrockiej. Jej zdaniem zgoda na udział w programie i publiczne podzielenie się swoimi poglądami zasługuje na szacunek. Zalewska zaznaczyła również, że oczekuje podobnej otwartości komunikacyjnej od prezydenta Karola Nawrockiego.

- Dobrze, że ten wywiad tak się poniósł. I wywołał tyle dyskusji. I tu wyraźnie oddzielam ocenę i krytykę od hejtu i obrażania. Niezwykle doceniam pracę i konsekwencję Asi Kryńskiej. Doceniam też, że Pierwsza Dama zgodziła się na wywiad w TVN24, by swoimi poglądami, opiniami i aktywnością podzielić się z naszymi widzami i słuchaczami. Tego wymagam też od prezydenta Karol Nawrocki Kancelaria Prezydenta RP - napisała Arleta Zalewska.

Do internetowej burzy odniosła się również sama autorka głośnego wywiadu. Joanna Kryńska opublikowała na Instagramie krótką relację, w której skomentowała reakcje odbiorców. Dziennikarka położyła nacisk na wartość rozmowy między kobietami, niezależnie od dzielących je różnic. Jednocześnie z przykrością odnotowała, że problem hejtu w przestrzeni publicznej jest wciąż niezwykle aktualny i wymaga pracy u podstaw.

- Kobiety zawsze powinny rozmawiać, mam nadzieję, że to się nie zmieni. A z hejtem jak widać jest jeszcze dużo do zrobienia - skomentowała Joanna Kryńska.

Ostatnie wydarzenia medialne z udziałem Marty Nawrockiej udowadniają, jak wielkie zapotrzebowanie społeczne istnieje na otwarte debaty dotyczące polityki i spraw socjalnych. Kluczowym wyzwaniem pozostaje jednak utrzymanie odpowiedniego poziomu kultury dialogu, nawet w obliczu skrajnie różnych opinii rozmówców.

