Kaczyński wskaże kandydata na premiera. Analitycy typują Tobiasza Bocheńskiego

Prace przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi w 2027 roku nabierają tempa, a czołowe ugrupowania zaczynają zastanawiać się, na kogo postawić. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wykorzysta sobotę 7 marca do oficjalnego ogłoszenia partyjnego kandydata na szefa rządu. Specjaliści firmy BETFAN poddali tę sytuację wnikliwej ocenie i to Tobiasza Bocheńskiego uznali za zdecydowanego faworyta, sprawdzając przy tym notowania innych działaczy. Europejski parlamentarzysta rzeczywiście widnieje w planach partii, chociaż musi zmierzyć się z bardzo mocnymi rywalami.

Wymagania Jarosława Kaczyńskiego wobec nowego premiera z Prawa i Sprawiedliwości

Lider ugrupowania znacznie wcześniej sprecyzował precyzyjny profil idealnego kandydata na tak odpowiedzialne stanowisko państwowe. Szef partii poszukuje polityka stosunkowo młodego, najlepiej przed ukończeniem pięćdziesiątego roku życia, który posiada już jednak solidny bagaż politycznych doświadczeń. Nowa twarz obozu prawicy musi wnieść ogromną dynamikę w decydującym okresie przedwyborczym i skutecznie zmobilizować twardy elektorat o poglądach konserwatywnych oraz patriotycznych. Głównym zadaniem wytypowanego działacza z długiej listy potencjalnych nazwisk będzie poprowadzenie Prawa i Sprawiedliwości do ostatecznego zwycięstwa przy urnach wyborczych.

Tobiasz Bocheński i Przemysław Czarnek na czele giełdy nazwisk PiS

Wyniki badań przeprowadzonych przez ekspertów bukmacherskich wskazują europosła Tobiasza Bocheńskiego jako lidera wewnętrznego wyścigu. Z matematycznych wyliczeń wynika, że ten polityk posiada aż 46,5 procent szans na objęcie teki premiera, o ile jego rodzima formacja zdoła wygrać najbliższe starcie o mandaty parlamentarne.

Pozycję wicelidera w tym zestawieniu zajął były szef resortu edukacji i nauki, a zarazem obecny wiceprezes partii, Przemysław Czarnek. Badacze oceniają prawdopodobieństwo jego startu w wyścigu o fotel prezesa rady ministrów na równe 25 procent.

Graczem w tej politycznej układance pozostaje także Zbigniew Bogucki, czyli były parlamentarzysta PiS, który aktualnie pracuje z prezydentem Karolem Nawrockim. Matematyczne modele dają mu dokładnie 20 procent szans na zostanie kluczową postacią nowej rady ministrów.

Lucjusz Nadbereżny i pozostali samorządowcy w walce o stanowisko premiera

Oprócz polityków znanych z pierwszych stron gazet w wyścigu o najwyższe stanowiska państwowe uczestniczą bardzo prężnie działający liderzy lokalni. Według zebranych danych równe 10 procent szans na zdobycie ostatecznej nominacji posiada kilku gospodarzy miast, w tym włodarz Otwocka Jarosław Margielski, prezydent Chełma Jakub Banaszek oraz zarządzający Stalową Wolą Lucjusz Nadbereżny. Identycznym wskaźnikiem prawdopodobieństwa analitycy obdarzyli Tomasza Szatkowskiego, który w przeszłości pełnił funkcję polskiego ambasadora przy strukturach NATO.

Metodologia badań BETFAN Political Index. Jak powstały prognozy?

Zaprezentowane statystyki to efekt działania specjalistycznego systemu stworzonego przez analityków legalnego polskiego bukmachera, który na bieżąco monitoruje najważniejsze wydarzenia na krajowej i międzynarodowej scenie. Firma opiera swoje prognozy dotyczące poszczególnych kandydatów na wnikliwej ocenie twardych danych, badaniu nastrojów społecznych oraz rynkowych trendach, co pozwala jej wyznaczać prawdopodobne scenariusze i wystawiać odpowiednie kursy na przyszłe rozstrzygnięcia polityczne.

NIŻEJ GALERIA: To z tej grupy Kaczyński wskaże kandydata na premiera

38

LUDZIE, NIE TANKUJCIE NA ZAPAS! - APELUJE MINISTER MOTYKA