Jarosław Kaczyński ujawnił nowe oświadczenie majątkowe. Na konto prezesa PiS trafiła potężna emerytura

Zgromadzone środki finansowe Jarosława Kaczyńskiego wynoszą dokładnie 363 406,99 złotych.

Lider partii opozycyjnej dysponuje jedną trzecią udziałów w budynku mieszkalnym liczącym 150 metrów kwadratowych.

W ubiegłym roku na konto polityka wpłynęło 140 906,97 złotych tytułem świadczenia emerytalnego.

Zobowiązanie prezesa wobec kasy SKOK Stefczyka wynosi obecnie 29 660,49 złotych.

Oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego na stronie Sejmu

Kancelaria Sejmu opublikowała w internecie świeże wykazy majątków parlamentarzystów. Zestawienie finansowe Jarosława Kaczyńskiego nosi datę 8 kwietnia 2026 roku i podsumowuje jego zarobki oraz zgromadzone dobra za poprzedni rok kalendarzowy.

Lider Prawa i Sprawiedliwości poinformował w dokumencie o posiadaniu oszczędności rzędu 363 406,99 złotych. Zeszłoroczne doniesienia medialne wskazywały kwotę 380 944 złotych na koncie polityka. Obecny stan finansów prezesa jest zatem uboższy o ponad 17 tysięcy złotych względem poprzedniego rozliczenia.

Były premier nie posiada żadnych odłożonych środków w obcych walutach. Dokumentacja nie zawiera również informacji o posiadaniu jakichkolwiek akcji giełdowych czy udziałów w prywatnych przedsiębiorstwach.

Nieruchomość prezesa PiS. Współwłasność warta 2,2 miliona złotych

Lider opozycji wyszczególnił w swoim zestawieniu posiadane dobra materialne w postaci nieruchomości. Jarosław Kaczyński dysponuje prawem do jednej trzeciej stusiedziesięciometrowego budynku mieszkalnego. Deklaracja wycenia całkowitą wartość tego obiektu na okrągłe 2,2 miliona złotych.

Ten sam fragment własności przewija się w dokumentach prezesa PiS od dłuższego czasu. Parlamentarzysta poinformował dodatkowo o pełnieniu funkcji przewodniczącego rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego. Polityk wykonuje te obowiązki całkowicie społecznie i nie inkasuje z tego tytułu żadnych dodatkowych pieniędzy.

Zarobki Jarosława Kaczyńskiego. Potężna emerytura i sejmowe dodatki

Finanse wpływające na konto lidera Zjednoczonej Prawicy zawsze przyciągają uwagę opinii publicznej. Zeszłoroczne wpływy z samej emerytury zamknęły się w imponującej kwocie 140 906,97 złotych. Kancelaria Sejmu wypłaciła mu dodatkowo 138 413,16 złotych wynagrodzenia oraz 47 603,76 złotych obowiązkowej diety. Trzy główne źródła dochodu wygenerowały łącznie ponad 326 tysięcy złotych w budżecie polityka.

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Dziennikarze wielokrotnie podkreślali systematyczne zwiększanie się świadczeń senioralnych wypłacanych byłemu premierowi. Ubiegłoroczne zestawienia medialne bazujące na deklaracji za rok 2024 informowały o emeryturze w wysokości 132 321,10 złotych. Tegoroczne dane oficjalnie potwierdzają kolejną zauważalną waloryzację państwowych wypłat dla prezesa.

Długi Jarosława Kaczyńskiego. Malejący kredyt w kasie SKOK Stefczyka

Lider największej partii opozycyjnej kontynuuje regulowanie swoich zobowiązań finansowych w Kasie SKOK im. Stefczyka. Stan zadłużenia na ostatni dzień grudnia 2025 roku opiewał na dokładnie 29 660,49 złotych. Poprzedni wykaz wskazywał kwotę 45 404,47 złotych do zwrotu. Obecne saldo pożyczki zmalało więc o przeszło 15 tysięcy złotych w ciągu dwunastu miesięcy.

Zestawienie majątkowe nie wymienia żadnych aut ani przedmiotów codziennego użytku przekraczających ustawowy próg 10 tysięcy złotych. Szef Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie unika gromadzenia luksusowych pojazdów oraz rozbudowywania kolekcji gruntów. Jego finanse opierają się na bankowych oszczędnościach, pojedynczym udziale w nieruchomości i regularnych wpływach z Wiejskiej oraz ZUS.

Stabilność finansowa lidera Prawa i Sprawiedliwości

Jawne rejestry finansowe państwowych dygnitarzy regularnie wywołują dyskusje publiczne z uwagi na widoczne wahania zgromadzonych środków. Sytuacja byłego szefa rządu charakteryzuje się obecnie dwiema głównymi zmianami polegającymi na uszczupleniu lokat bankowych i jednoczesnym obniżeniu całkowitego zadłużenia.

Czołowy polityk wciąż zachowuje ogromne zaplecze gotówkowe oraz zabezpieczenie w postaci wysokich wypłat z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Najnowsze oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego ukazuje niezwykle stabilną sytuację finansową, która nie opiera się na drogich przedmiotach zbytkowych ani kolekcjonowaniu domów.

Pod tekstem udostępniono zbiór fotografii prezentujących odnowiony budynek przylegający bezpośrednio do słynnej warszawskiej posiadłości zamieszkiwanej przez prezesa PiS.

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