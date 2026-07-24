GKS Katowice wraca do Europy. Zagranica pod wrażeniem dopingu kibiców z Polski!

GKS Katowice powrócił do gry w europejskich rozgrywkach po ponad 20-letniej przerwie.

Pierwsze spotkanie w ramach drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji zakończyło się przegraną 1:2 z MSK Żilina.

Niekorzystny wynik nie wpłynął jednak na fenomenalną postawę kibiców, których głośne wsparcie stało się tematem dyskusji w wielu krajach.

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Powrót GKS-u Katowice do europejskich rozgrywek to wydarzenie bez precedensu od czasu pamiętnej porażki z Cementarnicą Skopje sprzed 23 lat. Drużyna z Katowic przez wiele sezonów nie występowała nawet na boiskach Ekstraklasy. Teraz fani przeżywają niezwykły czas, zwłaszcza po awansie i oddaniu do użytku nowoczesnego obiektu Nowa Bukowa. Piąte miejsce w krajowych zmaganiach zagwarantowało grę na arenie międzynarodowej, gdzie słowacka MSK Żilina stanowi pierwszą przeszkodę na drodze do Ligi Konferencji. Niestety, pierwsze spotkanie zakończyło się korzystniejszym wynikiem dla rywali.

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Pomimo porażki 1:2, GKS Katowice zachowuje realne szanse na pomyślny finał rywalizacji. Mecz na Słowacji rozpoczął się obiecująco, gdy polski klub objął prowadzenie już w początkowej fazie gry. Przewaga wypracowana w pierwszych minutach szybko stopniała, a gospodarze przejęli kontrolę nad spotkaniem. Pomimo niekorzystnego obrotu spraw na murawie, fani GieKSy nieprzerwanie i żywiołowo dopingowali swój zespół do ostatnich minut rywalizacji.

Filmy przedstawiające sektor zajmowany przez fanów GKS-u błyskawicznie obiegły internetowe strony poświęcone ruchowi kibicowskiemu w różnych krajach. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania sympatycy katowickiej drużyny zorganizowali niezwykle głośną i efektowną rozgrzewkę wokalną, która zyskała dużą popularność w mediach społecznościowych. Po wejściu na trybuny atmosfera nie osłabła, a radosne śpiewy trwały przez cały mecz. O ostatecznym rozstrzygnięciu tego dwumeczu zadecyduje rewanż zaplanowany na 30 lipca w Katowicach.

🇵🇱🟡 SOUND ON! GKS Katowice fans out in full force away at MŠK Žilina for their European return. 🔉🔥 pic.twitter.com/m8qavFGMix— Ultras Clips (@ultras_clips) July 23, 2026