Jacek Włosowicz z PiS uderza we własną partię. Mówi o nacjonalizmie i "prawostronnej aberracji"

Mateusz Kobyłka
2026-03-17 22:51

Jacek Włosowicz, senator Prawa i Sprawiedliwości, w mocnych słowach skrytykował własne ugrupowanie. Stwierdził, że PiS zmierza w stronę partii nacjonalistycznej, a w jej strukturach dominuje „prawostronna aberracja”. Polityk przyznał wprost, że nie do takiej formacji wstępował, co uwydatnia narastający wewnętrzny konflikt i rozczarowanie częśći działaczy.

prawo i sprawiedliwość

i

Autor: Grzybowski Piotr / Super Express

Jacek Włosowicz o PiS: Partia staje się nacjonalistyczna

Czy w szeregach Prawa i Sprawiedliwości rośnie wewnętrzny sprzeciw? Głośno mówi o tym senator tego ugrupowania, Jacek Włosowicz. Podczas występu w programie „Tak jest” zapytano go o obecny wektor polityczny formacji, szczególnie w obliczu walki z Konfederacją o prawicowego wyborcę. Jego słowa mogły zdziwić wielu sympatyków PiS. Parlamentarzysta otwarcie zadeklarował, że on oraz inni działacze o bardziej umiarkowanych poglądach czują się w obecnym Prawie i Sprawiedliwości wyobcowani. Warto dodać, że świętokrzyski senator już wcześniej zagłosował wbrew linii partii w sprawie programu SAFE.

Polecany artykuł:

PiS na prostej drodze do Polexitu? Ostre słowa Marka Borowskiego

„Ta partia robi się partią nacjonalistyczną, nie mamy z tym nic wspólnego”

Polecany artykuł:

Kuriozalne sceny z Michałem Rachoniem. TV Republika grzmi o "służbach Tuska"

Zaznaczył również, że obecny kształt formacji drastycznie różni się od tej, do której przystępował przed laty wraz z podobnie myślącymi działaczami. Ta deklaracja stanowi czytelny dowód na to, że wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości toczy się batalia o wyznaczenie nowego kierunku po wyborczej porażce i oddaniu władzy.

Senator PiS Jacek Włosowicz o "prawostronnej aberracji" w ugrupowaniu

Senator Jacek Włosowicz nie ograniczył się jedynie do ogólnikowej krytyki. Dokładnie zdiagnozował to, co w jego opinii stanowi zarzewie obecnych problemów, posługując się przy tym ostrym językiem.

Pilne posiedzenie na Nowogrodzkiej
Galeria zdjęć 48

„Oczywiście pewne aberracje w partii, czy z lewej, czy z prawej strony, zawsze występują, ale niestety w ostatnich latach w PiS ta aberracja prawostronna jest dominującą frakcją”

Polecany artykuł:

Niemiecka prasa uderza w Karola Nawrockiego. Poszło o miliardy na unijny progra…

Według parlamentarzysty w Prawie i Sprawiedliwości do głosu coraz bardziej dochodzi radykalnie prawicowe skrzydło, marginalizujące tym samym umiarkowanych polityków. Diagnoza Włosowicza na temat kondycji PiS obnaża partyjne pęknięcia, dowodząc, że centrowo zorientowani członkowie dostrzegają drastyczny rozjazd między obecnym obliczem formacji a jej pierwotnymi założeniami. Ten radykalny zwrot wywołuje u polityków pokroju Włosowicza poczucie zawodu i prowokuje do otwartych deklaracji o zdradzie fundamentów ugrupowania.

Polecany artykuł:

Grób Barbary Skrzypek rok po pogrzebie. Zaskakujący napis na wieńcu z czerwonyc…
WETO NAWROCKIEGO TO ZWYCIĘSTWO TUSKA! MIEŃKOWSKA-NORKIENE: CELEM PIS JEST POLEXIT | Najsztub Pyta
