Jacek Włosowicz o PiS: Partia staje się nacjonalistyczna

Czy w szeregach Prawa i Sprawiedliwości rośnie wewnętrzny sprzeciw? Głośno mówi o tym senator tego ugrupowania, Jacek Włosowicz. Podczas występu w programie „Tak jest” zapytano go o obecny wektor polityczny formacji, szczególnie w obliczu walki z Konfederacją o prawicowego wyborcę. Jego słowa mogły zdziwić wielu sympatyków PiS. Parlamentarzysta otwarcie zadeklarował, że on oraz inni działacze o bardziej umiarkowanych poglądach czują się w obecnym Prawie i Sprawiedliwości wyobcowani. Warto dodać, że świętokrzyski senator już wcześniej zagłosował wbrew linii partii w sprawie programu SAFE.

„Ta partia robi się partią nacjonalistyczną, nie mamy z tym nic wspólnego”

Zaznaczył również, że obecny kształt formacji drastycznie różni się od tej, do której przystępował przed laty wraz z podobnie myślącymi działaczami. Ta deklaracja stanowi czytelny dowód na to, że wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości toczy się batalia o wyznaczenie nowego kierunku po wyborczej porażce i oddaniu władzy.

Senator PiS Jacek Włosowicz o "prawostronnej aberracji" w ugrupowaniu

Senator Jacek Włosowicz nie ograniczył się jedynie do ogólnikowej krytyki. Dokładnie zdiagnozował to, co w jego opinii stanowi zarzewie obecnych problemów, posługując się przy tym ostrym językiem.

„Oczywiście pewne aberracje w partii, czy z lewej, czy z prawej strony, zawsze występują, ale niestety w ostatnich latach w PiS ta aberracja prawostronna jest dominującą frakcją”

Według parlamentarzysty w Prawie i Sprawiedliwości do głosu coraz bardziej dochodzi radykalnie prawicowe skrzydło, marginalizujące tym samym umiarkowanych polityków. Diagnoza Włosowicza na temat kondycji PiS obnaża partyjne pęknięcia, dowodząc, że centrowo zorientowani członkowie dostrzegają drastyczny rozjazd między obecnym obliczem formacji a jej pierwotnymi założeniami. Ten radykalny zwrot wywołuje u polityków pokroju Włosowicza poczucie zawodu i prowokuje do otwartych deklaracji o zdradzie fundamentów ugrupowania.

