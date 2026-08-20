Gwiazda OnlyFans ambasadorką Powstania Warszawskiego. Burza w sieci

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-08-20 11:16

Monika Laskowska, znana w sieci jako „Najlepsza Polska Dziennikarka”, została wyróżniona jako tegoroczna ambasadorka pamięci Powstania Warszawskiego. Akcję Stowarzyszenia Warszawa ’44 wsparło m.in. Ministerstwo Kultury. Wybór tej kandydatki wywołał jednak ogromne oburzenie, gdyż laureatka aktywnie publikuje treści na popularnej platformie dla dorosłych.

Monika Laskowska ambasadorką Powstania Warszawskiego

Wyróżnienie dla Moniki Laskowskiej to element projektu Stowarzyszenia Warszawa ’44, który zyskał honorowy patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jak wynika z oficjalnej witryny organizacji, zadaniem influencerki ma być pielęgnowanie pamięci o tragicznym zrywie stolicy z 1944 roku. W przestrzeni internetowej szybko zaczęły krążyć informacje o jej nowej funkcji, uzupełnione o fotografie, na których kobieta prezentuje się w okolicznościowym t-shircie nawiązującym do historycznej rocznicy.

Oburzenie wokół konta na OnlyFans

Decyzja o przyznaniu Laskowskiej tego tytułu wywołała powszechne zbulwersowanie, głównie z powodu jej aktywności w sieci. Największe emocje budzi fakt, że kobieta prowadzi profil w serwisie OnlyFans, gdzie zamieszcza i udostępnia materiały przeznaczone wyłącznie dla dorosłych widzów. W internecie błyskawicznie rozgorzała debata dotycząca tego, jakimi standardami powinni kierować się organizatorzy przy doborze twarzy do promowania ważnych wydarzeń historycznych.

- Przepraszam, Pani Minister @MartaCienkowska, @kultura_gov_pl, Pani Monika Laskowska, znana na niebieskiej platformie jako MonaLisa, otrzymała tytuł “Ambasadorki pamięci Powstania Warszawskiego” w ramach działu “kultura” czy może “dziedzictwo narodowe”? Czy Państwu przypadkiem sufit nie spadł na głowę?

Tymi słowami na platformie X zareagował ekspert Instytutu Sobieskiego, Sebastian Meitz, nie kryjąc swojego głębokiego zaskoczenia zaistniałą sytuacją.

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