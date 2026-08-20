Gwiazda OnlyFans ambasadorką Powstania Warszawskiego. Burza w sieci

Monika Laskowska ambasadorką Powstania Warszawskiego

Wyróżnienie dla Moniki Laskowskiej to element projektu Stowarzyszenia Warszawa ’44, który zyskał honorowy patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jak wynika z oficjalnej witryny organizacji, zadaniem influencerki ma być pielęgnowanie pamięci o tragicznym zrywie stolicy z 1944 roku. W przestrzeni internetowej szybko zaczęły krążyć informacje o jej nowej funkcji, uzupełnione o fotografie, na których kobieta prezentuje się w okolicznościowym t-shircie nawiązującym do historycznej rocznicy.

Przepraszam, Pani Minister @MartaCienkowska, @kultura_gov_pl, Pani Monika Laskowska, znana na niebieskiej platformie jako MonaLisa, otrzymała tytuł “Ambasadorki pamięci Powstania Warszawskiego” w ramach działu “kultura” czy może “dziedzictwo narodowe”?Czy Państwu przypadkiem… https://t.co/3bvLjMRgRX pic.twitter.com/dYCj0nMHxY— Sebastian Meitz (@MeitzPL) August 19, 2026

Oburzenie wokół konta na OnlyFans

Decyzja o przyznaniu Laskowskiej tego tytułu wywołała powszechne zbulwersowanie, głównie z powodu jej aktywności w sieci. Największe emocje budzi fakt, że kobieta prowadzi profil w serwisie OnlyFans, gdzie zamieszcza i udostępnia materiały przeznaczone wyłącznie dla dorosłych widzów. W internecie błyskawicznie rozgorzała debata dotycząca tego, jakimi standardami powinni kierować się organizatorzy przy doborze twarzy do promowania ważnych wydarzeń historycznych.

Jest jakieś stowarzyszenie Warszawa44, które ponoć dba o pamięć Powstanie Warszawskiego. Chwali się patronatem Ministerstw Kultury oraz paru innych instytucji oraz spółek. I Warszawa44 ubiera różnych ludzi w koszulki czyniąc ich „ambasadorami pamięci Powstanie Warszawskiego”.… pic.twitter.com/6UEkcRcD47— Paweł Rybicki (@Rybitzky) August 19, 2026

- Przepraszam, Pani Minister @MartaCienkowska, @kultura_gov_pl, Pani Monika Laskowska, znana na niebieskiej platformie jako MonaLisa, otrzymała tytuł “Ambasadorki pamięci Powstania Warszawskiego” w ramach działu “kultura” czy może “dziedzictwo narodowe”? Czy Państwu przypadkiem sufit nie spadł na głowę?

Tymi słowami na platformie X zareagował ekspert Instytutu Sobieskiego, Sebastian Meitz, nie kryjąc swojego głębokiego zaskoczenia zaistniałą sytuacją.