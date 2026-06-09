Dorota Olko stanęła na ślubnym kobiercu. Romantyczne ujęcia zachwycają!

Dorota Olko z Lewicy jest już po słowie. Jej wybrankiem został Michał Danielewski, dziennikarz portalu Oko.press, który w swoich tekstach skupia się na polityce, badaniach opinii publicznej oraz mechanizmach propagandy. Nowy mąż posłanki z wykształcenia jest socjologiem po Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pochodzący z Sieradza dziennikarz to zapalony kibic piłkarski, którego serce bije dla Widzewa Łódź i Arsenalu.

Zaręczyny pary miały miejsce podczas zeszłorocznych wakacji spędzanych w Albanii. Dla posłanki była to ogromna niespodzianka, zupełnie nie spodziewała się takich oświadczyn.

Ceremonia zaślubin miała miejsce w miniony weekend. Udostępnione przez posłankę zdjęcia ukazują niezwykle malownicze miejsce, w którym zorganizowano całe wydarzenie. Dorota Olko krótko skomentowała nowy etap w swoim życiu w mediach społecznościowych: „Dalej jestem Olko, ale w tym tygodniu po pracy wracam już do męża. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy byli w ten super weekend z nami, i tym, którzy ślą serdeczności!”.

Z opublikowanych zdjęć wynika, że ceremonia miała charakter plenerowy, a całą przestrzeń udekorowano białymi kwiatami oraz misterną, kwiatową konstrukcją, co nadało uroczystości magiczny, bajkowy klimat. Nowożeńcy podjechali na miejsce klasycznym, białym samochodem.

Dorota Olko zaprezentowała się w koronkowej sukni o tradycyjnym kroju, jednak z odważnie wyciętym dekoltem. Zrezygnowała z welonu, a jej stylizację uzupełniał nietuzinkowy bukiet skomponowany z ciemnobordowych kwiatów.

Komentarza na temat kreacji udzielił „Super Expressowi” projektant Daniel Jacob Dali. Stwierdził on: „Ślubna kreacja Doroty Olko zachwyca połączeniem elegancji i nowoczesności. Dopasowany fason sukni pięknie podkreśla sylwetkę, a głęboki dekolt w kształcie litery V dodaje stylizacji wyrazistości oraz współczesnego charakteru. Kreacja została wykonana z bogato zdobionego, materiału, który efektownie odbija światło i nadaje całości luksusowego blasku”.

Trudno odmówić racji ekspertowi, gdyż posłanka prezentowała się oszałamiająco. Michał Danielewski wybrał tradycyjny strój – elegancki, ciemny garnitur zestawiony z jasnym krawatem. Nowożeńcy wyglądali po prostu zjawiskowo.

Express Biedrzyckiej - WSTĘP