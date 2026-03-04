Grzegorz Braun nie stawił się w prokuraturze. Wskazał konkretny powód

• Grzegorz Braun zignorował środowy termin przesłuchania w prokuraturze.

• Poinformowano o treści przesłanego przez polityka usprawiedliwienia.

• Śledczy nakreślili scenariusz dalszego postępowania w tej sprawie.

Poprzednia wizyta w prokuraturze

Lider Konfederacji Korony Polskiej był obecny w gmachu wrocławskiej prokuratury 17 lutego. Celem wizyty było złożenie zeznań w kontekście ataku na dr Gizelę Jagielską, jednak wówczas czynności procesowe zostały wstrzymane. Stało się tak, ponieważ polityk złożył formalny wniosek o wyłączenie prokurator prowadzącej postępowanie. Chociaż 25 lutego zastępca prokuratora okręgowego uznał ten wniosek za bezzasadny, sprawę i tak przekazano innemu śledczemu. Dotychczasowa oskarżycielka, prok. Stocka-Mycek, otrzymała bowiem awans do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

W wyznaczonym terminie, przypadającym na środę 4 marca 2026 roku, europoseł fizycznie nie stawił się przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Rzecznik Prokuratury Okręgowej, prokurator Damian Pownuk, przekazał, że do urzędu wpłynęło pisemne usprawiedliwienie. Grzegorz Braun powołał się w nim na obowiązki wynikające ze sprawowania mandatu europosła. Co istotne, podejrzewany wykazał inicjatywę i zaproponował alternatywne daty, w których jest gotów do złożenia zeznań. Śledczy nie ujawnili szczegółów kalendarza, ale zapewnili, że chodzi o najbliższą przyszłość.

„Jednocześnie pan Braun wskazał, w jakich terminach może się stawić w prokuraturze. W tej sytuacji to już w gestii prokuratora referenta będzie wyznaczenie nowego terminu przesłuchania. Myślę, że korespondującego z tym terminem, który wskazał” – oznajmił prokurator.

Immunitet a doprowadzenie siłowe

Obecnie prokuratura nie ma możliwości przymusowego doprowadzenia polityka na przesłuchanie z uwagi na brak zgody Parlamentu Europejskiego. Aby zastosować taki środek, konieczne byłoby uzyskanie odrębnej uchwały o uchyleniu immunitetu w zakresie zatrzymania. Prokurator Pownuk zaznaczył jednak, że wniosek o taką zgodę zostałby wystosowany jedynie w sytuacji, gdyby nieobecność Brauna nie została w żaden sposób usprawiedliwiona.

Lista zarzutów dla posła

Śledczy planują postawić Grzegorzowi Braunowi łącznie sześć zarzutów. Większość z nich, bo aż cztery, odnosi się do interwencji poselskiej w szpitalu w Oleśnicy z kwietnia 2025 roku. Prokuratura zarzuca politykowi m.in. bezprawne pozbawienie wolności lekarki oraz naruszenie jej nietykalności cielesnej poprzez przytrzymywanie i popychanie. Lista oskarżeń obejmuje również znieważenie funkcjonariusza publicznego w trakcie pełnienia obowiązków oraz pomówienie, które narażało medyka na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zawodu.