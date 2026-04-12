Szef rządu rozpoczął azjatycką podróż do Seulu i Tokio, której głównym celem jest zbudowanie jeszcze silniejszego sojuszu z tamtejszymi partnerami .

. Dialog pomiędzy państwami zdominuje sektor zbrojeniowy, a także rozwój zaawansowanych rozwiązań technologicznych oraz kooperacja w dziedzinie energetyki atomowej.

Dyplomatyczna wyprawa służy bezpośrednio pozyskaniu potężnego kapitału zagranicznego i wyraźnemu podniesieniu rangi naszego kraju na globalnej szachownicy.

Pojawia się więc zasadnicze pytanie o rzeczywiste zyski płynące z tej dalekowschodniej inicjatywy dla nadwiślańskiej gospodarki.

W minioną niedzielę Donald Tusk zainaugurował swoją podróż dyplomatyczną na Daleki Wschód, w ramach której odwiedzi terytorium Korei Południowej oraz Japonii. Obecna wyprawa lidera polskiego gabinetu stanowi jeden z najbardziej kluczowych wyjazdów zagranicznych ostatniego półrocza, mający na celu ustabilizowanie krajowego bezpieczeństwa i zacieśnienie więzi handlowych w dobie gwałtownych transformacji geopolitycznych.

Harmonogram spotkań zdominują negocjacje dotyczące modernizacji armii, wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz szeroko pojętej wymiany handlowej. Dodatkowo poruszone zostaną wątki dotyczące trwającego konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą, jak również ochrony globalnych sieci logistycznych.

Donald Tusk w Korei Południowej. Z kim spotka się polski premier?

Azjatyckie tournée rozpoczyna się od wizyty w stolicy Korei Południowej. Zgodnie z oficjalnym planem w poniedziałek polski premier odbędzie bezpośrednie rozmowy z prezydentem Li Dze Mjungiem, szefem tamtejszego rządu Kim Min-seokiem, a także z osobą przewodniczącą południowokoreańskiemu parlamentowi, Woo Won-shikiem.

Fundamentalnym punktem obustronnego dialogu pozostaje kooperacja w obszarze wojskowości, nabierająca w obecnych, niestabilnych czasach absolutnie priorytetowego charakteru. Warto podkreślić, że to właśnie władze w Seulu stanowią obecnie filar modernizacji polskiego wojska, a wielomiliardowe kontrakty zbrojeniowe znacząco zbliżyły do siebie oba państwa na przestrzeni minionych lat.

Kwestie militarne nie wyczerpują jednak agendy, ponieważ równie dużo uwagi poświęcono sektorowi finansowemu. Szef polskiego rządu usiądzie do stołu z reprezentantami najpotężniejszych azjatyckich korporacji i zrzeszeń przedsiębiorców, aby zachęcić ich do lokowania kapitału nad Wisłą, szczególnie w branżach związanych z transformacją cyfrową, innowacjami oraz rynkiem energetycznym.

Rozmowy o polskiej energetyce. Donald Tusk negocjuje w Azji

Obecność delegacji w Azji niesie za sobą również ogromny ciężar geopolityczny. Wśród poruszanych zagadnień wysoko uplasowała się budowa elektrowni atomowych, gwarancja płynności w dostawach surowców energetycznych oraz pozyskiwanie metali rzadkich, bez których rozwój zaawansowanej elektroniki jest całkowicie niemożliwy.

Rada Ministrów pokłada ogromne nadzieje w transferze nowoczesnej myśli technologicznej, co w perspektywie czasu powinno znacząco podnieść atrakcyjność rodzimego rynku na świecie. Wraz z prezesem Rady Ministrów do Azji polecieli szef resortu finansów Andrzej Domański, minister rolnictwa Stefan Krajewski, wysłannicy Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju, a także grono czołowych polskich przedsiębiorców.

Donald Tusk w Japonii. Ważne spotkanie w Tokio

Gdy dyplomatyczne obowiązki w Seulu dobiegną końca, delegacja natychmiast przeniesie się na terytorium Japonii. W samej stolicy kraju Kwitnącej Wiśni zaplanowano bezpośrednie spotkanie z premier Sanae Takaichi, po którym nastąpi seria rozmów z lokalnymi potentatami finansowymi, skupionymi między innymi w tamtejszej Federacji Biznesu.

Japoński etap podróży będzie w dużej mierze powieleniem zagadnień omawianych na Półwyspie Koreańskim, obejmując szerokie spektrum wymiany handlowej, stabilności militarnej oraz kontynuacji pomocy dla Kijowa. Władze w Tokio odgrywają równie istotną rolę z perspektywy Warszawy, stanowiąc sprawrawdzonego i pożądanego sojusznika w całej strefie Indo-Pacyfiku.

Azjatycka misja rządu. Tusk buduje sojusze poza Europą

Dalekowschodnia wyprawa stanowi zaledwie element znacznie większego planu, którego nadrzędnym celem jest systematyczne budowanie prestiżu Rzeczypospolitej na mapie świata. Obecny gabinet konsekwentnie stawia na zacieśnianie więzi z państwami o potężnym potencjale ekonomicznym i naukowym, upatrując w nich wieloletnich sprzymierzeńców na nadchodzące dekady.

Z perspektywy szefa rządu jest to również doskonały moment na zaprezentowanie naszego państwa jako aktywnego gracza w międzynarodowej dyplomacji. Tym samym udowadnia on, że Warszawa potrafi skutecznie funkcjonować w globalnej sieci wzajemnych zależności, wykraczając swoimi wpływami daleko poza Stary Kontynent.

Dyplomatyczny maraton w Azji zakończy się w połowie tygodnia, dokładnie w środę. Jego bezpośrednie rezultaty najprawdopodobniej już wkrótce zaowocują wiążącymi umowami politycznymi oraz podpisaniem intratnych kontraktów handlowych o zasięgu międzykontynentalnym.