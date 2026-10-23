Donald Tusk straci władzę? Ponad 60 proc. badanych jest pewnych, że obecna koalicja polegnie

Najświeższe badanie rzuca ciemne chmury nad przyszłością obecnego obozu władzy. Aż 61,7 proc. uczestników sondażu uważa, że rząd Donalda Tuska nie przetrwa wyborów zaplanowanych na 2027 rok. Optymizm zachowuje jedynie 29,6 proc. ankietowanych, którzy liczą na kontynuację tej politycznej drogi. Zastanawiający jest fakt, że niemal 20 proc. zdeklarowanych zwolenników władzy wyraża w tej kwestii poważne obawy.

Wyniki badania United Surveys by IBRiS, zrealizowanego dla Wirtualnej Polski, pokazują wyraźnie: zdecydowana większość społeczeństwa nie przewiduje ponownego sukcesu ekipy Donalda Tuska za trzy lata. Warto podkreślić, że ankieterzy nie pytali o preferencje wyborcze, lecz o to, jak według respondentów ostatecznie ukształtuje się scena polityczna w 2027 roku.

Z analizy danych wyłania się jasny obraz. 61,7 proc. pytanych stawia na polityczną zmianę. Zaledwie 29,6 proc. widzi przyszłość w barwach obecnej koalicji. Tylko skromne 8,7 proc. respondentów wstrzymało się od głosu i nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Czy Donald Tusk odda władzę w 2027? „Raczej stracą” króluje w sondażach

Największy odsetek badanych (37 proc.) zaznaczył wariant „raczej stracą”. Zaraz za nimi uplasowało się 24,7 proc. pewnych, że obóz Donalda Tuska z pewnością pożegna się z rządem. Nawet wśród tych, którzy wierzą w przetrwanie koalicji, króluje zachowawczość: 25,5 proc. uważa, że władza „raczej się utrzyma”, a tylko 4,1 proc. jest bezwzględnie przekonanych o jej stabilności.

Zestawiając obie grupy widać ogromną dysproporcję. Zwolennicy tezy o utracie rządów wyprzedzają optymistów aż o 32,1 punktu procentowego.

Nawet wyborcy koalicji KO, TD i Lewicy powątpiewają w dalsze rządy

Co ciekawe, optymizm we własnych szeregach wcale nie jest stuprocentowy. Chociaż 71 proc. wyborców obecnej koalicji wciąż wierzy w swoje zwycięstwo (59 proc. zaznaczyło odpowiedź „raczej”, a 12 proc. „na pewno”), to ponad jedna piąta tej grupy nie widzi politycznej przyszłości w różowych barwach.

Dokładnie 20 proc. sympatyków rządu prognozuje utratę władzy z prawdopodobieństwem „raczej”, a 2 proc. z niezachwianą pewnością. Sumując te wartości, dostajemy 22 proc. zdeklarowanych wyborców, którzy przewidują polityczny koniec obozu Donalda Tuska.

Zwolennicy PiS i Konfederacji pewni zmiany władzy w 2027

Dla sympatyków opozycji sprawa jest prosta. W grupie skupiającej wyborców PiS, Razem i różnych odłamów Konfederacji, aż 90 proc. uważa, że Donald Tusk ustąpi miejsca. Głosy podzieliły się idealnie na pół: 45 proc. z nich wybrało opcję „na pewno stracą”, a drugie 45 proc. skłoniło się ku odpowiedzi „raczej stracą”. Marginalne 7 proc. daje obecnej władzy szansę na przetrwanie.

Jeszcze bardziej radykalne nastroje panują wśród wyborców formacji Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka i Grzegorza Brauna. W tej grupie 95 proc. nie widzi szans dla rządu Tuska. 49 proc. ankietowanych uznało to za pewnik, a 46 proc. ocenia zmianę jako bardzo prawdopodobną. Zaledwie 4 proc. zakłada możliwość utrzymania obecnego status quo.

Pozostali wyborcy również krytyczni wobec obecnego rządu

W grupie respondentów niezdecydowanych lub nieidentyfikujących się wprost z głównymi partiami politycznymi, tendencja jest podobna. 62 proc. z nich stawia na to, że obecna ekipa pożegna się z rządzeniem. Jednocześnie co piąty pytany nie był w stanie przewidzieć wyniku nadchodzących wyborów.

Należy podkreślić, że sondaż nie bada bezpośredniego poparcia dla poszczególnych ugrupowań i nie przewiduje podziału miejsc w Sejmie. Jest jedynie wyrazem nastrojów i oczekiwań społecznych dotyczących 2027 roku.

Powyższe dane to owoc badania United Surveys by IBRiS przeprowadzonego na zlecenie portalu Wirtualna Polska. Ankiety zbierano między 16 a 18 października 2026 roku. W projekcie wzięła udział reprezentatywna próba 1000 obywateli Polski, a dane zgromadzono technikami CAWI i CATI, łącząc wywiady internetowe oraz telefoniczne.

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