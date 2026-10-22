Karol Nawrocki zaskoczył ubiorem na gali boksu. Postawił na skórzaną kurtkę

W czwartek, 22 października, prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystej gali finałowej Otwartych Mistrzostw Wojska Polskiego w Boksie, która odbyła się w Suwałkach. W trakcie wizyty towarzyszyli mu również szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki oraz prezydencki minister Adam Andruszkiewicz. Wcześniej przez cztery dni w hali miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji prawie stu żołnierzy reprezentujących polską armię walczyło o medale w różnych kategoriach wagowych, a czwartkowe wydarzenie stanowiło oficjalne zwieńczenie tych sportowych zmagań.

Podczas sportowej uroczystości szef BBN wspólnie z ministrem Adamem Andruszkiewiczem wręczyli uczestnikom specjalne pamiątki, którymi były rękawice bokserskie opatrzone osobistym podpisem Karola Nawrockiego. Powszechnie wiadomo, że prezydent jest ogromnym pasjonatem tej dyscypliny sportu. W młodości aktywnie trenował pięściarstwo i do dzisiaj chętnie pojawia się na ringu. Dowodem tego był chociażby jego niedawny występ na Filipinach, gdzie podczas oficjalnego wyjazdu zmierzył się ze słynnym byłym mistrzem świata i legendą boksu, Mannym Pacquiao.

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W internecie błyskawicznie pojawiły się fotografie z finałowych uroczystości w Suwałkach. Widać na nich Karola Nawrockiego, który zdecydował się na nieformalny strój, zakładając zwykłą białą koszulkę oraz skórzaną kurtkę. Taki wizerunek natychmiast przywołał skojarzenia ze starymi zdjęciami prezydenta, przypominając jego wygląd z czasów wczesnej młodości.