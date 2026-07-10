Donald Tusk ostro o relacjach z Kijowem. Zwraca uwagę na "antypolskie ekscesy"

Szef polskiego rządu stanowczo wypowiedział się na temat ochłodzenia relacji między Polską a jej wschodnim sąsiadem. Podczas spotkania z dziennikarzami zorganizowanego w Choczewie Donald Tusk wezwał obie nacje do powstrzymania negatywnych emocji i zapowiedział szersze wystąpienie na ten temat w najbliższy piątek. Jednocześnie ostrzegł przed falą fałszywych doniesień, wskazując jasno, że eskalacja polsko-ukraińskiego sporu leży wyłącznie w interesie obcych służb.

Donald Tusk apeluje do Ukraińców o otrzeźwienie

Lider Platformy Obywatelskiej zwrócił się bezpośrednio do ukraińskiego społeczeństwa, kładąc szczególny nacisk na konieczność poszanowania faktów historycznych. Zauważył, że bez szczerego rozliczenia się z przeszłością, niemożliwe będzie zbudowanie trwałego zaufania i rzeczywistego pojednania między oboma narodami.

– Jutro zabiorę w tej sprawie głos oczywiście, ale mogę jeszcze raz zaapelować do wszystkich przyzwoitych, mądrych, odpowiedzialnych Ukraińców. Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie i prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania i dlatego liczę na otrzeŻwienie po tamtej stronie, ale także na wszystkich tu, w Polsce, że powściągną te przesadne emocje – stwierdził Donald Tusk.

Rząd Tuska oczekuje zdecydowanych kroków od Kijowa

Prezes Rady Ministrów podkreślił również konieczność podjęcia stosownych działań przez ukraińskich decydentów w odpowiedzi na wszelkie incydenty godzące w dobre imię Polski. Chociaż polityk nie wymienił konkretnych przykładów tego typu zdarzeń z polskiego podwórka, stanowczo zagwarantował, że państwowe służby będą bezlitośnie ścigać każdy przejaw łamania obowiązujących przepisów prawa.

– Oczekuję oczywiście od władz Ukrainy, aby przeciwdziałały antypolskim ekscesom, jeśli takie się pojawią w Ukrainie. Na razie nie mamy do czynienia z jakimiś fizycznymi akcjami. Niestety takie zdarzają się w Polsce i tutaj też będziemy działać bezwzględnie – powiedział premier.

Rozmowy Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim pod lupą premiera

W dalszej części konferencji prasowej lider koalicji rządzącej odniósł się do niedawnego szczytu z udziałem prezydentów Karola Nawrockiego oraz Wołodymyra Zełenskiego. Sam fakt nawiązania dialogu ocenił jako niezwykle potrzebny i budujący gest w obecnej sytuacji geopolitycznej. Zaznaczył, że całkowite załamanie stosunków dwustronnych na linii Warszawa-Kijów stanowiłoby wymarzony scenariusz dla władz na Kremlu, dlatego polska administracja zamierza z całą mocą blokować i prostować dezinformację potęgującą sztuczne spory.

– My będziemy bardzo intensywnie starali się przeciwdziałać dezinformacji i tej brzmi jak slogan, ale w tym wypadku jest adekwatny, tej wrogiej propagandzie. Rosjanie byliby najszczęśliwsi, gdyby doszło do jakiegoś dramatycznego kryzysu w relacjach ukraińsko-polskich i dlatego sam fakt spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego oceniam bardzo pozytywnie. Nie otrzymałem informacji od prezydenta co do przebiegu tej rozmowy, ale sygnały publicznie wysyłane przez obu prezydentów wskazują na to, że przynajmniej obaj na pewno są świadomi, że ten kryzys zaszedł za daleko i szkodzi i Polsce i Ukrainie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości – mówił Tusk.

Poniżej galeria zdjęć Tuska w Niemczech

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