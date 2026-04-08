Donald Tusk komentuje rozejm USA z Iranem. Padła jasna deklaracja w sprawie cen paliw w Polsce

Stany Zjednoczone i Iran zawarły porozumienie o dwutygodniowym zawieszeniu broni.

Głos w sprawie bliskowschodniego konfliktu zabrał szef polskiego rządu.

Donald Tusk przekazał niezwykle ważne informacje dla rodzimych kierowców.

Podczas środowej konferencji prasowej, która odbyła się 8 kwietnia 2026 roku, premier Donald Tusk skomentował najnowsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. Szef rządu przyjął doniesienia o wstrzymaniu działań zbrojnych z dużą dozą rezerwy, przypominając, że skomplikowana historia bliskowschodnich relacji wielokrotnie udowodniła, iż tego typu deklaracje bywają niezwykle kruche i nietrwałe.

„Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia, działania i słowa polityków zaangażowanych w ten konflikt, ja z dużą ostrożnością patrzę na tę perspektywę kilku tygodni” – stwierdził premier. – „Jedna rzecz jest absolutnie pewna. Pokój, a nawet czasowe przerwanie ognia zawsze jest lepsze od wojny” - dodał po chwili.

Prezes Rady Ministrów wyraźnie zaznaczył, że chociaż wygaszenie konfliktu to pozytywny sygnał dla świata, jest zdecydowanie za wcześnie na ogłaszanie ostatecznego sukcesu i całkowitego zażegnania kryzysu.

„Wszystko można powiedzieć, tylko nie to, że sytuacja jest na pewno ustabilizowana na trwałe (...) Wolimy dmuchać na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące” - stwierdził filozoficznie.

Donald Tusk o cenach paliw w Polsce. Kiedy obniżki na stacjach?

Dla milionów zmotoryzowanych Polaków najważniejszym aspektem porozumienia zawartego między Waszyngtonem a Teheranem jest jego bezpośredni wpływ na światowe rynki ropy naftowej. Premier potwierdził, że spadek napięcia geopolitycznego już teraz wywołuje pozytywne reakcje na giełdach surowcowych, co błyskawicznie przełoży się na niższe rachunki za tankowanie w kraju.

„Zawieszenie broni ma bezpośrednie konsekwencje jak chodzi o ceny paliw. Możemy się spodziewać, że jeszcze w tym tygodniu, myślę, że od piątku będzie widać pozytywny wpływ zawieszenia ognia na polskich stacjach paliw” – zapowiedział szef rządu.

Lider koalicji rządzącej rozwiał również wszelkie spekulacje dotyczące ewentualnej likwidacji państwowych tarcz ochronnych dla zmotoryzowanych. Donald Tusk stanowczo zapewnił obywateli, że gabinet będzie nadal wspierał kierowców mechanizmami stabilizującymi, nie zważając na obecną, chwilową poprawę sytuacji na globalnych rynkach.

„Rząd nie zamierza rezygnować z mechanizmu obniżki cen paliw” – podkreślił.

W końcowej części swojego wystąpienia, prezes Rady Ministrów podsumował dotychczasową postawę Warszawy wobec sporu na Bliskim Wschodzie. Zaznaczył, że polskie władze od samego początku kryzysu zachowywały się w pełni odpowiedzialnie, celowo unikając jakichkolwiek pochopnych decyzji o bezpośredniej interwencji militarnej czy politycznej, co skutecznie uchroniło państwo przed niepotrzebnym narażaniem bezpieczeństwa narodowego.

„Rząd był „odpowiedzialny i wstrzemięźliwy” w sprawie decyzji o ewentualnym bezpośrednim zaangażowaniu Polski w konflikt. Dziękuję, że przynajmniej tu w tym gronie nie mieliśmy od początku wątpliwości jak należy postępować” – dodał Tusk.