Dom Kaczyńskiego przechodzi metamorfozę. Sąsiedzi robią z kostki z PRL nowoczesne cacko

Gdzie mieszka lider PiS? Dom Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu

Często w kontekście miejsca zamieszkania Jarosława Kaczyńskiego pojawia się określenie „żoliborska willa”. Wystarczy jednak spojrzeć na fotografie, by dostrzec, że to sformułowanie jest mocno na wyrost. Termin „willa” budzi skojarzenia z luksusem, przepychem i rozległymi wnętrzami, podczas gdy budynek zajmowany przez prezesa PiS to wiekowa nieruchomość, która lata świetności ma już za sobą. Aż do niedawna dom niczym się nie wyróżniał na tle sąsiednich zabudowań: to piętrowy obiekt z podpiwniczeniem i wąskim zjazdem do garażu. Z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że to klasyczna bryła z czasów PRL-u, masowo wznoszona w latach 60. XX wieku, bo właśnie z tamtego okresu pochodzi ten budynek.

Z najnowszego oświadczenia majątkowego wynika, że dom lidera Prawa i Sprawiedliwości ma około 150 metrów kwadratowych powierzchni, a jego szacunkowa wartość to blisko 2,2 miliona złotych. Warto przypomnieć, że polityk posiada jedynie 1/3 udziałów w tej nieruchomości. Budynek usytuowany jest na sporej działce, gęsto porośniętej drzewami i krzewami. Latem zapewnia to przyjemny cień i miejsce do relaksu, jednak jesienią wymaga sporo pracy przy grabieniu opadających liści.

Cechą charakterystyczną tego typu budynków była zawsze prosta, zwarta bryła. Zazwyczaj projektowano je jako dwukondygnacyjne, z parterem i piętrem, co umożliwiało maksymalne wykorzystanie przestrzeni bez uciążliwych skosów. Do tego dochodził płaski dach, elewacja pokryta tzw. barankiem oraz wysokie podpiwniczenie z garażem, do którego prowadził stromy wjazd.

Wnętrza takich peerelowskich kostek charakteryzowały się prostym i czytelnym rozkładem pomieszczeń. Standardowo na każdym poziomie znajdowały się trzy pokoje. Niekiedy projekty uwzględniały również małe balkony. Właśnie taki układ ma dom zajmowany przez Jarosława Kaczyńskiego. A w zasadzie miał, bo wkrótce połowa tego budynku zaprezentuje się w całkowicie nowej, odświeżonej formie.

Remont w bliźniaku Kaczyńskiego. Nowi właściciele modernizują kostkę z PRL

Niedawno drugą połowę bliźniaka nabyli nowi właściciele, którzy wkrótce zamieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zdecydowali się oni na przeprowadzenie kapitalnego remontu swojej części budynku: wyburzano ściany, stawiano nowe konstrukcje i prowadzono intensywne prace budowlane. Krótko mówiąc, postawili na całkowitą metamorfozę starej kostki! Obecnie przebudowa tego typu domów cieszy się ogromną popularnością, a efektem prac są często nowoczesne, architektoniczne perełki.

Obserwując postępy prac na sąsiedniej posesji, nie da się ukryć, że budynek zyska zupełnie nowy charakter. Nowi właściciele postanowili między innymi wymienić stolarkę okienną, zastępując małe otwory nowoczesnymi, dużymi przeszkleniami. W niektórych miejscach okna połączono bezpośrednio z wyjściem na taras, a także zdecydowano się na całkowitą zabudowę strefy wejściowej do domu.

