Burza wokół rakiet Patriot dla Ukrainy. Otoczenie Karola Nawrockiego w ostrym sporze z rządem

Krajowa scena polityczna żyje obecnie tematem niejawnych dostaw uzbrojenia dla Kijowa , a w centrum uwagi znalazły się rakiety do systemów przeciwlotniczych.

, a w centrum uwagi znalazły się rakiety do systemów przeciwlotniczych. Kancelaria Prezydenta stanowczo utrzymuje brak wiedzy o detalach operacji, natomiast Rada Ministrów zapewnia o ścisłej współpracy na najwyższych szczeblach władzy.

Ministerstwo Obrony Narodowej odpowiada na stawiane zarzuty i zapowiada upublicznienie wybranych dokumentów wojskowych, co ma przeciąć trwające spekulacje.

Awantura o militarne wsparcie wschodniego sąsiada przybiera na sile. Głównym punktem zapalnym są ustalenia dziennikarzy Wirtualnej Polski, według których nasz kraj miał wytransferować pociski do systemów Patriot na front ukraiński w pierwszych miesiącach tego roku.

Główna oś konfliktu opiera się na tym, kto faktycznie dysponował pełną wiedzą operacyjną. Przedstawiciele obozu Karola Nawrockiego utrzymują, że głowa państwa została pominięta w obiegu informacji. Członkowie rządu prezentują w tej kwestii zgoła odmienną narrację.

Otoczenie Karola Nawrockiego domaga się odpowiedzi od rządu

Z publikacji Wirtualnej Polski wynika, że Pałac Prezydencki nie otrzymywał bezpośrednich raportów dotyczących transferu konkretnych jednostek sprzętu. Stanowisko głowy państwa w tej sprawie postanowił publicznie przedstawić Rafał Leśkiewicz, pełniący funkcję rzecznika prasowego.

- - Chciałbym się dowiedzieć, w jakim trybie pan prezydent jest informowany. Bo ja nie znam takiego trybu, w którym bezpośrednio pan prezydent jest informowany o przekazywaniu jakichś konkretnych donacji na Ukrainę - powiedział Leśkiewicz.

Współpracownicy prezydenta zaznaczają jednocześnie, że to Rada Ministrów ponosi wyłączną odpowiedzialność za dysponowanie polskim arsenałem. Kancelaria oczekuje jednak klarownego przedstawienia wszelkich umów i zasad, na jakich opierało się przekazanie uzbrojenia.

Cezary Tomczyk o bezpieczeństwie Polski. Wiceszef MON odpowiada Pałacowi

Strona rządowa kategorycznie odrzuca oskarżenia o zatajanie faktów. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk podkreślił, że wszystkie strategiczne kroki podejmowano w ramach legalnych struktur państwowych.

- - Polska jest bezpieczna, Polska jest zabezpieczona, wszelkie donacje dla Ukrainy występują w koordynacji z NATO i USA - powiedział Tomczyk.

Informatorzy Wirtualnej Polski z kręgów rządowych przekonują, że prezydent rutynowo otrzymywał briefingi o kluczowych manewrach obronnych. Pałac stanowczo zaprzecza tym rewelacjom, co w efekcie tworzy klasyczny pat informacyjny i zmusza obywateli do oceny dwóch wykluczających się wersji wydarzeń.

Ministerstwo Obrony Narodowej ujawnia kwoty. Miliardy złotych na pomoc Ukrainie

Eskalacja napięcia wymusiła na resorcie obrony podjęcie decyzji o zdjęciu klauzuli tajności z części dokumentacji. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował oficjalnie, że całościowe wsparcie militarne pochłonęło już 16,45 miliarda złotych. W przedziale czasowym obejmującym lata 2024-2026 ta kwota zamknęła się w 1,55 miliarda złotych.

Przedstawiciele wojska gwarantują, że każde uszczuplenie krajowych magazynów wymagało akceptacji ze strony dowództwa operacyjnego. Ekipa rządząca wielokrotnie zaznaczała również, że operacje logistyczne były ściśle synchronizowane z zachodnimi partnerami.

Takie deklaracje nie satysfakcjonują jednak ugrupowań opozycyjnych. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji głośno zastanawiają się, czy oddanie cennych rakiet nie zdestabilizowało naszego nieba oraz czy Polska nie spadła w hierarchii odbiorców amerykańskiego sprzętu.

Donald Tusk apeluje do polityków. Zdecydowane słowa premiera o bezpieczeństwie

Do coraz głośniejszej wymiany zdań odniósł się bezpośrednio Donald Tusk. Prezes Rady Ministrów wezwał przedstawicieli wszystkich obozów, aby przestali traktować armię jako narzędzie w walce o wyborców.

- Ponawiam swój apel do wszystkich polityków, począwszy od prezydenta: nie igrajcie z ogniem - powiedział szef rządu.

Szef rządu przypomniał zarazem, że solidarność ze wschodnim sąsiadem przez długi czas łączyła wszystkie siły w parlamencie. Obecnie ten ugruntowany latami sojusz polityczny rozpada się na oczach całego społeczeństwa.

Konflikt o Patrioty dla Ukrainy będzie trwał. Czego oczekuje Pałac Prezydencki

Kluczowe wątpliwości wciąż czekają na rzetelne wyjaśnienie. Ośrodek prezydencki domaga się transparentności, podczas gdy Rada Ministrów gwarantuje legalność działań. Resort obrony planuje pokazać dokumenty, ale nie ustalono jeszcze, jaki procent wojskowych akt zostanie faktycznie upubliczniony.

Całe zamieszanie uderza w fundamenty narodowej obronności. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że drażliwy temat wypłynie podczas najbliższych bezpośrednich rozmów głowy państwa z kierownictwem armii lub w trakcie obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

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