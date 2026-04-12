Borys Budka na widowni "Tańca z gwiazdami". Europoseł KO zabrał nastoletnią córkę

Europoseł Koalicji Obywatelskiej w studiu "Tańca z gwiazdami"

Telewizyjny format taneczny od ponad dwóch dekad cieszy się ogromnym zainteresowaniem polskiej publiczności. Na parkiecie regularnie rywalizują znani aktorzy, wokaliści, twórcy internetowi oraz przedstawiciele świata polityki. Do grona sympatyków tej hitowej produkcji należy obecny deputowany do Parlamentu Europejskiego Borys Budka. Działacz Koalicji Obywatelskiej już po raz drugi zdecydował się na osobistą wizytę na widowni, aby z bliska śledzić zmagania rywalizujących duetów.

Borys Budka pozował na ściance z córką Leną

Polityk nie obserwował tanecznych pokazów w samotności. Podobnie jak w przypadku poprzedniego wyjścia u boku europosła zasiadła jego córka Lena. Dziewczyna weszła już w wiek nastoletni i bardzo się zmieniła w ostatnim czasie. Przed rozpoczęciem nagrania dumny ojciec i jego pociecha chętnie zapozowali przed fotoreporterami na pamiątkowej ściance. Oboje zadbali o niezwykle elegancki wygląd, który idealnie wpisywał się w rangę telewizyjnego wydarzenia.

Skromna elegancja córki polityka na telewizyjnej widowni

Nastolatka zdecydowała się na bardzo klasyczną i stonowaną stylizację. Ubrała długą, przylegającą do ciała czarną suknię, która wyróżniała się asymetryczną górą na jedno ramię. Swój strój uzupełniła skromną czarną torebką oraz wygodnym obuwiem na płaskiej podeszwie. Zrezygnowała z mocnych kosmetyków i skomplikowanych upięć, stawiając na całkowicie naturalny wizerunek oraz proste, rozpuszczone włosy. Borys Budka wybrał z kolei szary golf połączony z granatową marynarką z modnego sztruksu oraz ciemnymi spodniami. Kolejne wspólne wyjście do studia telewizyjnego jednoznacznie wskazuje na świetne relacje i doskonałe porozumienie między politykiem a jego córką.

