Andrzej Mastalerz poparł Karola Nawrockiego. Znany aktor ujawnia powody i mówi o reakcji środowiska

Andrzej Mastalerz popierał Karola Nawrockiego

Podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku Andrzej Mastalerz zdecydował się oficjalnie poprzeć kandydaturę Karola Nawrockiego. Ceniony aktor ma na swoim koncie role w takich filmach jak „Europa, Europa”, „Kroll”, „Krótki film o zabijaniu”, „Nad rzeką, której nie ma” oraz „W ciemności”. Telewidzowie pamiętają go również z popularnych seriali, między innymi z „Przeprowadzek”, „Magdy M.” czy „Znaków”.

Artysta pojawił się ostatnio w podcaście prowadzonym przez Annę Popek, gdzie szczegółowo zrelacjonował swoje polityczne zaangażowanie. Wyznał, że opowiedzenie się po stronie kandydata Prawa i Sprawiedliwości nie wywołało negatywnych reperkusji ze strony koleżanek i kolegów po fachu. Zdaniem artysty od ponad trzydziestu lat nie funkcjonuje już spójne gremium, które można by określić mianem solidnej grupy zawodowej.

- Ja się nie spotkałem z żadną ostrą reakcją środowiska. Proszę też nie demonizować czegoś takiego jak "środowisko". Środowiska aktorskiego dziś nie ma. To proces, który przebiega od początku lat 90. Środowisko aktorskie jest potwornie zatomizowane - ocenił gość Popek.

Goszcząc u Anny Popek, Andrzej Mastalerz zdradził również powody, dla których udzielił poparcia byłemu prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej. Jak zaznaczył, kalkulacja polityczna była w jego przypadku niezwykle czytelna i podyktowana obawą o przyszłość państwa w przypadku wygranej obozu liberalno-lewicowego.

- Pomyślałem: oczywiście, że tak, bo, nie daj Boże, zwycięży ktoś ze strony lewicowo-liberalnej. Bardzo bym się bał o los Polski. W czerwcu nastąpił jakiś cud. Gdyby zwyciężył pan Trzaskowski, to żylibyśmy w zupełnie innej Polsce - powiedział aktor.

Aktor krótko odniósł się również do samych kulisów zawiązania współpracy z politykiem i ocenił ich relacje.

- Z poparciem pana Nawrockiego nie miałem żadnych problemów. Mieliśmy przemiłe spotkanie przed wyborami.

Prowadząca podcast zapytała aktora o możliwość ponownej współpracy z Agnieszką Holland. Andrzej Mastalerz grał już w reżyserowanym przez nią obrazie „W ciemności”. Anna Popek nawiązała w tym kontekście do głośnego i budzącego skrajne emocje filmu „Zielona granica”. Artysta odniósł się do sprawy z chłodnym profesjonalizmem, zaznaczając, że najważniejszym kryterium wyboru roli pozostaje dla niego wyłącznie tekst i rzemiosło.

- Bez względu na "Zieloną granicę", na którą patrzyłem z żalem i przykrością, bo problem został pokazany w prostacki sposób, to liczy się scenariusz.

Kim jest Andrzej Mastalerz? Sukcesy i nagrody

Andrzej Mastalerz to ceniony aktor i reżyser, który w 1990 roku ukończył wrocławską filię Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Swoją karierę sceniczną budował na deskach łódzkiego Teatru im. Jaracza oraz warszawskich scen: Teatru Studio i Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera. Aktualnie jest członkiem zespołu stołecznego Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana. Jego debiut kinowy przypadł na kultowy „Krótki film o zabijaniu” w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. W trakcie wieloletniej kariery aktor pracował z największymi twórcami polskiego kina, takimi jak Agnieszka Holland, Władysław Pasikowski, Lech Majewski czy Marek Koterski. W 2023 roku jego dorobek doceniono Doroczną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Teatr, a także prestiżowym Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

