Adam Szłapka ostro o Adamie Bielanie. Na antenie padły słowa o zdradzie

Kwestia polityki międzynarodowej i postawy europosła Prawa i Sprawiedliwości wzbudziła potężne emocje w studiu radia RMF FM. Adam Szłapka zaprezentował w rozmowie bardzo krytyczne stanowisko wobec działań Adama Bielana na arenie politycznej.

Gospodarz programu zaznaczył, że jego gość jest przecież reprezentantem rządu, na co polityk zareagował błyskawiczną ripostą. „Rozumiem, ale broń Boże nie jestem rzecznikiem Bielana i nie chciałbym nic mieć z tym człowiekiem wspólnego. Uważam, że jest taką emanacją najgorszych cech Prawa i Sprawiedliwości” – oznajmił wprost.

Adam Szłapka oskarża Adama Bielana o niszczenie relacji z USA

W dalszym etapie audycji członek rządu sformułował zarzut celowego osłabiania pozycji międzynarodowej polskiego państwa. „Chce zaszkodzić relacjom polsko-amerykańskich, mówię na poziomie państwowym, po to, żeby osłabić rząd. Uważam, że to jest, że to jest obrzydliwe podejście” – podkreślił polityk Koalicji Obywatelskiej na antenie.

Redaktor Tomasz Terlikowski dopytał swojego rozmówcę o konkretne przykłady torpedowania dyplomacji między dwoma krajami. W odpowiedzi usłyszał, że europejski poseł celowo fałszuje obraz oficjalnych kontaktów na linii Warszawa-Waszyngton.

„Jak się jeśli pan się wsłucha w te jego wypowiedzi, to w oczywisty sposób on chce pokazać, że Polska ma złe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a on jako przedstawiciel PiS może te relacje poprawić, co jest oczywistą nieprawdą” – tłumaczył zaproszony do radia minister.

Reprezentant partii rządzącej stanowczo podkreślił, że dyplomacja Polski z krajami zza oceanu i Europy jest absolutnie nienaganna.

„Polska jest w normalnych, w dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, z naszymi partnerami europejskimi. Pracujemy na co dzień w NATO. No nie można tak robić. To znaczy nie można próbować ze względu na własny taki bardzo wąsko rozumiany interes partyjny podważać zaufania do najważniejszych sojuszników. To jest po prostu niegodne” – spuentował to zagadnienie gość audycji.

Minister z rządu Donalda Tuska mówi w RMF FM o zdradzie

Chwilę później atmosfera w studiu zagęściła się jeszcze bardziej po sugestii dziennikarza dotyczącej zdrady stanu. „To jest jak zdrada. Tak dokładnie. To jest jak zdrada. Mówiąc najdelikatniej, to jest zachowanie co najmniej niepatriotyczne” – odparł bez wahania współpracownik premiera.

Dziennikarz RMF FM poprosił o doprecyzowanie, czy oponent obozu rządzącego jest faktycznie pozbawiony miłości do ojczyzny. „Na pewno nie jest patriotyczny Adam Bielan. Adam Bielan myśli o PiS. Myśli o współpracy bliskiej z Jarosławem Kaczyńskim i o swoim interesie” – uciął krótko zaproszony gość.

Spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem powodem sporu

Wyraźna krytyka pojawiła się na marginesie debaty o polityce międzynarodowej i wizycie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w USA. Adam Szłapka przekonywał dziennikarza, że wyjazd szefa MON był w pełni skonsultowany wewnątrz koalicji.

„Tak, oczywiście” – zareagował na sugestię Tomasza Terlikowskiego, który dociekał spójności działań gabinetu. Oprócz tego wielokrotnie gwarantował słuchaczom stacji wyśmienitą koordynację najważniejszych polityków odpowiedzialnych w Polsce za obronność oraz dyplomację na najwyższym szczeblu.

„Współpraca pomiędzy wicepremierem ministrem obrony narodowej i wicepremierem ministrem spraw zagranicznych oraz premierem Rzeczpospolitej układa się modelowo” – podsumował dyskusję.

Rozmowa w popularnej rozgłośni zamieniła się ostatecznie w brutalny atak wymierzony w polityka prawicy. Przedstawiciel rządu wyszedł poza standardową polemikę z oponentem, wprost oskarżając go o brak patriotyzmu, a celowe podważanie zaufania sojuszników nazwał jednoznacznie „zdradą”.