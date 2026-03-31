Nie musisz jechać na myjnię. Połącz te dwa składniki i wyczyść siedzenia w samochodzie. Domowy sposób na pranie tapicerki w samochodzie

Czysta i zadbana tapicerka, to marzenie chyba każdego kierowcy. Niestety, częste korzystanie z samochodu sprawia, iż obicia foteli ulegają zabrudzeniu Kiedy pojawiają się nieestetyczne plamy, pierwszą myślą wielu osób jest oddanie samochodu do specjalistycznego warsztatu, gdzie tapicerka zostanie profesjonalnie wyczyszczona. I choć efekty takiej usługi są zazwyczaj imponujące, to niestety potrafi być naprawdę kosztowne, zwłaszcza jeśli chcemy odświeżyć całe wnętrze auta. Koszt takiej usługi może wynieść nawet kilkaset złotych, w zależności od wielkości samochodu, stopnia zabrudzenia i zastosowanych metod. Dla wielu kierowców jest to wydatek, który znacząco obciąża domowy budżet. Nic więc dziwnego, że wiele osób szuka tańszych, ale wciąż skutecznych rozwiązań, które można zastosować samodzielnie w domu.

Zobacz także: Zrób tę domową mieszankę i umyj gofrownicę. Brud zniknie w mig

Jak ułatwić sobie sprzątanie? Plac Zabaw odc. 10

Zmieszaj z wodą i zrób domowy płyn do tapicerki

Na szczęście, istnieje znacznie tańsza i zaskakująco efektywna alternatywa na samodzielne czyszczenie tapicerki. Nie wymaga to specjalistycznego sprzętu ani drogich środków chemicznych. Wręcz przeciwnie, prostym domowym sposobem na wyczyszczenie siedzeń samochodu jest nałożenie na nie mieszanki z wody i płynu do naczyń. Wykonanie domowego płynu do czyszczenia tapicerki jest niezwykle proste. Wystarczy w wiaderku lub misce wymieszać ciepłą wodę z niewielką ilością płynu do naczyń. Proporcje to zazwyczaj około 1-2 łyżki płynu na litr wody. Roztwór powinien się lekko pienić, ale nie być zbyt gęsty. Można także dodać odrobinę octu spirytusowego (np. 1/4 szklanki na litr wody), który działa dezynfekująco i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Tak wykonaną mieszanką należy spryskać obicia siedzeń samochodu i wyczyścić gąbką lub szczoteczki o niezbyt twardym włosiu. Płyn do naczyń poradzi sobie nawet z tłustymi plamami! Po wykonaniu czyszczenia, siedzenia należy przetrzeć delikatną szmatką zanurzoną w czystej wodzie.

