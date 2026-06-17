Ogromne wyprzedaże w sklepach. Kalendarz letnich promocji 2026. Kiedy zaczynają się przeceny w sieciówkach?

Letnie wyprzedaże 2026 dynamicznie się rozkręcają, z niektórymi sieciówkami już oferującymi obniżki, podczas gdy inne dopiero przygotowują się do uruchomienia swoich promocyjnych ofert.

Już teraz można znaleźć atrakcyjne rabaty sięgające nawet do połowy pierwotnej ceny, jednak doświadczenie pokazuje, że najchętniej poszukiwane rozmiary i najmodniejsze fasony szybko znikają z półek.

Dla tych, którzy planują większe zakupy i chcą uniknąć przepłacania, kluczowe jest świadome podejście do harmonogramu wyprzedaży, aby wiedzieć, gdzie i kiedy warto polować na najlepsze okazje.

Choć kuszące jest czekanie na jeszcze większe obniżki w późniejszym etapie sezonu, należy pamiętać, że może to znacząco ograniczyć dostępność pożądanych produktów i rozmiarów.

Czerwiec to tradycyjnie początek jednego z najbardziej wyczekiwanych okresów przez miłośników zakupów. To właśnie wtedy największe sieci odzieżowe stopniowo rozpoczynają sezonowe wyprzedaże, obniżając ceny zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. W 2026 roku pierwsze promocje pojawiły się już na początku miesiąca, a kolejne marki przygotowują się do startu w drugiej połowie czerwca. Wiele osób doskonale wie, że początek wyprzedaży to najlepszy moment na zakupy. Właśnie wtedy dostępne są pełne rozmiarówki, największy wybór kolorów i najmodniejsze modele z aktualnych kolekcji. Z drugiej strony część klientów celowo czeka do lipca, licząc na jeszcze większe obniżki. Takie rozwiązanie wiąże się jednak z ryzykiem, ponieważ najbardziej pożądane produkty często znikają z półek już w pierwszych dniach promocji. Warto więc wcześniej przygotować listę zakupów i śledzić terminy rozpoczęcia wyprzedaży w ulubionych sklepach.

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Wyprzedaże w sieciówkach 2026

Jeśli zależy ci na konkretnym modelu, rozmiarze lub kolorze, warto kupować już na początku wyprzedaży. Wtedy wybór jest największy, a ryzyko wyprzedania produktów najmniejsze. Osoby polujące przede wszystkim na jak najniższe ceny często czekają do lipca, gdy sklepy wprowadzają kolejne obniżki. Trzeba jednak pamiętać, że wraz ze spadkiem cen kurczy się teżdostępność towaru. Dlatego tegoroczne letnie wyprzedaże 2026 najlepiej zaplanować z wyprzedzeniem i regularnie sprawdzać oferty ulubionych marek. Dzięki temu łatwiej upolować prawdziwe okazje i uniknąć rozczarowania.

Pierwsze marki rozpoczęły sezon letnich przecen już na początku czerwca. Klienci mogą znaleźć obniżki zarówno na odzież damską, męską, jak i dziecięcą, a także na obuwie i dodatki. W wielu przypadkach rabaty wynoszą już od 30 do 50 proc., a wybrane produkty można kupić jeszcze taniej.

8 czerwca 2026

H&M – start wyprzedaży w sklepach stacjonarnych

11–12 czerwca 2026

Sinsay – wyprzedaże online i stacjonarnie

13 czerwca 2026

C&A

15 czerwca 2026

H&M online – wcześniejszy dostęp dla klubowiczów

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Kalendarz wyprzedaży 2026

Jeżeli nie znalazłeś jeszcze nic dla siebie, nic straconego. Najbliższe dni przyniosą start wyprzedaży w kolejnych popularnych sklepach. To właśnie wtedy wielu klientów planuje największe zakupy przed wakacjami.

18 czerwca 2026

H&M online – start dla wszystkich klientów

20–22 czerwca 2026

Mango

24 czerwca 2026

MohitoCroppHouse

24–25 czerwca 2026

Reserved

Dla wielu klientów najważniejszym momentem sezonu są wyprzedaże w sklepach należących do grupy Inditex. To właśnie wtedy ogromnym zainteresowaniem cieszą się kolekcje dostępne w Zarze, Bershce czy Stradivariusie. W tym roku start zaplanowano na końcówkę czerwca.

25 czerwca 2026 (wieczorem online)

ZaraBershkaPull&BearStradivariusMassimo DuttiOysho

26 czerwca 2026 (sklepy stacjonarne)

ZaraBershkaPull&BearStradivariusMassimo DuttiOysho