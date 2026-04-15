Wygnaj kleszcze z ogrodu. Rozsyp to po działce, a pajęczaki zniną

Wiosna to okres wzmożonej aktywności kleszczy, które mogą przenosić choroby i stanowić poważne zagrożenie na przydomowych posesjach.

Domowe opryski oraz sprawdzony proszek z powodzeniem mogą zastąpić chemiczne preparaty zwalczające insekty.

Dzięki odpowiedniej profilaktyce cała rodzina może bez obaw spędzać czas na trawniku podczas ciepłych dni.

Jak zabezpieczyć ogród przed kleszczami? Uważaj na te miejsca na podwórku

Wraz ze wzrostem temperatur na zewnątrz zaczynają pojawiać się kleszcze. Te niewielkie pajęczaki są wektorami niezwykle groźnych schorzeń, do których zalicza się boreliozę oraz kleszczowe zapalenie mózgu. Panuje błędne przekonanie, że spadają one na ofiary z koron wysokich drzew. W rzeczywistości bytują w lasach, parkach czy na łąkach, a bardzo chętnie osiedlają się również w naszych przydomowych ogródkach. Zdecydowanie preferują stanowiska wilgotne i zacienione. Największe skupiska tych stworzeń znajdziemy w wysokiej trawie, leśnej ściółce, gęstych zaroślach oraz krzewach. Aby wyeliminować problem na własnej działce, nie jesteśmy skazani wyłącznie na silne środki owadobójcze. Doskonałą alternatywą są ekologiczne metody odstraszania pajęczaków, opierające się między innymi na substancjach zapachowych, których te zwierzęta po prostu nie tolerują.

Ziemia okrzemkowa. Rozsyp w kwietniu, a pozbędziesz się kleszczy z ogrodu

Niezwykle wydajnym rozwiązaniem w walce z kleszczami na podwórku okazuje się ziemia okrzemkowa. Ten całkowicie naturalny preparat ma postać sypkiego proszku, stworzonego z mikroskopijnych pancerzyków okrzemek o bardzo ostrych krawędziach. Mechanizm działania substancji opiera się na fizycznym uszkadzaniu powłok ciał owadów oraz pajęczaków. Prowadzi to do ich gwałtownego odwodnienia, a w ostateczności do śmierci. Co niezwykle istotne, środek ten nie stanowi absolutnie żadnego zagrożenia dla ludzi i domowych czworonogów. Aby skutecznie wyeliminować kleszcze z ogrodu, preparat należy dokładnie rozsypać w strefach ich największej aktywności. Warto pokryć nim ścieżki, obrzeża trawników oraz ziemię bezpośrednio pod krzewami. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ziemia okrzemkowa przestaje działać pod wpływem wilgoci i deszczu, dlatego cały zabieg należy systematycznie powtarzać.

Wywar z czeremchy zwyczajnej. Ekologiczny oprysk odstraszający na kleszcze

Kolejnym sprawdzonym sposobem na pozbycie się kleszczy z własnej posesji jest sporządzenie naturalnego oprysku na bazie czeremchy zwyczajnej, znanej również jako Prunus padus. Do przygotowania takiej mikstury niezbędne będą kora oraz młode gałązki tej rośliny. Składniki te należy umieścić w naczyniu, zalać wodą i doprowadzić do wrzenia. Kiedy płyn zacznie intensywnie bulgotać, trzeba natychmiast zmniejszyć moc palnika i gotować całość jeszcze przez równe 30 minut, po czym odstawić wywar do całkowitego wystygnięcia. Gotowy napar najlepiej przelać do butelki z atomizerem lub klasycznej konewki. Taką mieszanką należy obficie spryskać obszary, w których najchętniej chowają się pajęczaki – zacienione fragmenty trawnika, okolice pni drzew i gęste nasadzenia krzewów. Naturalny aromat wydzielany przez czeremchę działa na kleszcze silnie odstraszająco, zmuszając je do ewakuacji z naszego podwórka.

