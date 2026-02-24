Włoż to pod maskę, a kuny uciekną w popłochu. Jak odstraszyć kuny z samochodu?

Spis treści
- Wiosenna aura sprzyja aktywności kun, które intensywnie szukają teraz miejsca na gniazda.
- Rozgrzany silnik działa na nie jak magnes, co niestety często kończy się demolką instalacji elektrycznej.
- Nie musisz wydawać fortuny na warsztaty – domowe metody bywają najskuteczniejsze w walce z intruzem.
- Zobacz, jak za grosze zabezpieczyć swoje cztery kółka przed niechcianym pasażerem.
Choć kuny wyglądają niepozornie, dla zmotoryzowanych są prawdziwym utrapieniem. Warto wiedzieć, że od 2016 roku te zwierzęta nie są już w Polsce pod ochroną, jednak nikt nie mówi tu o drastycznych rozwiązaniach – chodzi o skuteczne ich przepędzenie. Wiosna to czas, gdy kuny wchodzą na najwyższe obroty, ponieważ na świat przychodzą ich młode. Samice szukają bezpiecznych, ciepłych zakamarków, a nasze garaże i samochody wydają się im hotelem pięciogwiazdkowym. Niestety, w parze z wizytą idą zniszczenia – przegryzione przewody i kable to standardowy scenariusz, który kończy się kosztowną wizytą u mechanika.
Dlaczego kuny wchodzą pod maski samochodów?
Odpowiedź jest prosta - chodzi o komfort. Samochód po jeździe to idealny grzejnik, który długo trzyma ciepło, co dla zwierząt jest nie lada gratką w chłodne noce. Jest jednak drugi, bardziej problematyczny aspekt. Kuny są niezwykle terytorialne. Jeśli jeden osobnik zostawi swój zapach pod maską, kolejny potraktuje to jak wyzwanie i w szale niszczenia będzie próbował oznaczyć teren po swojemu. Walka o terytorium kończy się demolką twojego auta.
Walka z tym przeciwnikiem wymaga sprytu. Popularne są odstraszacze ultradźwiękowe, które grają kunom na nerwach, ale istnieje tańsza, „kuchenna” alternatywa. Można nasączyć waciki octem, posypać pieprzem cayenne i rozmieścić w komorze silnika. Trzeba jednak uważać, by ostra mikstura nie uszkodziła delikatnych elementów gumowych.
Rozwieś to pod maską samochodu, a kuna ucieknie, gdzie pieprz rośnie
Okazuje się, że najskuteczniejsza broń w walce z kunami ukryta jest w dziale z chemią gospodarczą. Prawdziwym hitem wśród kierowców jest zwykła kostka do WC. Zasada jest prosta: im tańsza i bardziej chemiczna, tym lepiej. Intensywny, chlorowy zapach jest dla kuny nie do zniesienia. Wystarczy zawiesić taką kostkę pod maską, by stworzyć barierę zapachową, której szkodnik nie przekroczy. Pamiętaj jednak o regularnej wymianie „odstraszacza”, bo gdy zwietrzeje, przestanie działać. Warto też żonglować zapachami, żeby sprytny zwierzak nie przyzwyczaił się do jednego aromatu.