Włoż to pod maskę, a kuny uciekną w popłochu. Jak odstraszyć kuny z samochodu?

Wiosenna aura sprzyja aktywności kun, które intensywnie szukają teraz miejsca na gniazda.

Rozgrzany silnik działa na nie jak magnes, co niestety często kończy się demolką instalacji elektrycznej.

Nie musisz wydawać fortuny na warsztaty – domowe metody bywają najskuteczniejsze w walce z intruzem.

Zobacz, jak za grosze zabezpieczyć swoje cztery kółka przed niechcianym pasażerem.

Choć kuny wyglądają niepozornie, dla zmotoryzowanych są prawdziwym utrapieniem. Warto wiedzieć, że od 2016 roku te zwierzęta nie są już w Polsce pod ochroną, jednak nikt nie mówi tu o drastycznych rozwiązaniach – chodzi o skuteczne ich przepędzenie. Wiosna to czas, gdy kuny wchodzą na najwyższe obroty, ponieważ na świat przychodzą ich młode. Samice szukają bezpiecznych, ciepłych zakamarków, a nasze garaże i samochody wydają się im hotelem pięciogwiazdkowym. Niestety, w parze z wizytą idą zniszczenia – przegryzione przewody i kable to standardowy scenariusz, który kończy się kosztowną wizytą u mechanika.

Dlaczego kuny wchodzą pod maski samochodów?

Odpowiedź jest prosta - chodzi o komfort. Samochód po jeździe to idealny grzejnik, który długo trzyma ciepło, co dla zwierząt jest nie lada gratką w chłodne noce. Jest jednak drugi, bardziej problematyczny aspekt. Kuny są niezwykle terytorialne. Jeśli jeden osobnik zostawi swój zapach pod maską, kolejny potraktuje to jak wyzwanie i w szale niszczenia będzie próbował oznaczyć teren po swojemu. Walka o terytorium kończy się demolką twojego auta.

Walka z tym przeciwnikiem wymaga sprytu. Popularne są odstraszacze ultradźwiękowe, które grają kunom na nerwach, ale istnieje tańsza, „kuchenna” alternatywa. Można nasączyć waciki octem, posypać pieprzem cayenne i rozmieścić w komorze silnika. Trzeba jednak uważać, by ostra mikstura nie uszkodziła delikatnych elementów gumowych.

Rozwieś to pod maską samochodu, a kuna ucieknie, gdzie pieprz rośnie

Okazuje się, że najskuteczniejsza broń w walce z kunami ukryta jest w dziale z chemią gospodarczą. Prawdziwym hitem wśród kierowców jest zwykła kostka do WC. Zasada jest prosta: im tańsza i bardziej chemiczna, tym lepiej. Intensywny, chlorowy zapach jest dla kuny nie do zniesienia. Wystarczy zawiesić taką kostkę pod maską, by stworzyć barierę zapachową, której szkodnik nie przekroczy. Pamiętaj jednak o regularnej wymianie „odstraszacza”, bo gdy zwietrzeje, przestanie działać. Warto też żonglować zapachami, żeby sprytny zwierzak nie przyzwyczaił się do jednego aromatu.