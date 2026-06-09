Naturalny sposób na kleszcze w ogrodzie. Ten oprysk skutecznie zniechęca pajęczaki do przebywania na działce

Zwiększona obecność kleszczy w kraju sprawia, że zabezpieczenie ogrodu staje się koniecznością, aby uniknąć groźnych chorób, takich jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu.

Poznaj niezawodną i przyjazną środowisku metodę ochrony swojej posesji: wywar z wrotyczu, który skutecznie radzi sobie z nieproszonymi pajęczakami.

Odkryj prosty przepis na ten naturalny środek i sprawdź, jak z jego pomocą zadbać o bezpieczeństwo swoich bliskich i czworonożnych przyjaciół na podwórku.

Sposób na kleszcze w ogrodzie. Jak zabezpieczyć działkę przed pajęczakami?

Od niedawna Polskę zalewa fala kleszczy. Te pozornie małe stworzenia niosą ze sobą poważne ryzyko dla naszego zdrowia oraz zdrowia naszych pupili, przenosząc schorzenia w rodzaju boreliozy czy kleszczowego zapalenia mózgu. Właściwa ochrona jest więc absolutnie niezbędna. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, kleszcze wcale nie atakują z góry, spadając z gałęzi; najczęściej kryją się w trawach, zaroślach, na obrzeżach lasów, a nawet tuż obok naszych domów. Preferują zacienione, wilgotne przestrzenie. Dlatego właśnie tak często spotykamy je na własnych działkach. Istnieje wiele dróg na pozbycie się intruzów z ogrodu. Poza chemią, z powodzeniem można stosować naturalne odstraszacze. Na forach dla miłośników ogrodnictwa toczy się żywa dyskusja o sposobach na zabezpieczenie terenów zielonych przed tymi pajęczakami. Tam też popularność zyskuje alternatywa dla środków chemicznych. Według doświadczonych działkowców wywar przygotowany z wrotyczu to doskonała i często rekomendowana metoda walki z kleszczami na przydomowym terenie. Jak go zrobić?

Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie

Zalej 1 l zimnej wody, zagotuj i spryskaj trawnik w ogrodzie. Przepis na oprysk z wrotyczu na kleszcze

Aby przygotować ten skuteczny, domowy oprysk, zaopatrz się w pół kilograma świeżego wrotyczu – użyj zarówno liści, jak i kwiatów (możesz też wziąć 50 g suszu) oraz 10 litrów wody. Świeżą roślinę drobno potnij, umieść w naczyniu, wlej wodę i zostaw na całą dobę. Po upływie 24 godzin mieszankę należy podgrzewać na małym ogniu przez 20 do 30 minut. Gdy wywar przestygnie, dokładnie go przecedź, żeby usunąć fragmenty ziół. Gotowy płyn przelej do pojemnika ze spryskiwaczem. Aplikuj go w miejscach, które są ulubioną kryjówką kleszczy: na gęste zarośla, krzaki, wysokie źdźbła trawy, a także w strefach, gdzie ogród łączy się z dzikimi terenami czy lasem, skupiając się głównie na dolnych częściach roślin. Najbardziej odpowiednią porą na takie zabiegi jest poranek lub późne popołudnie; w ten sposób nie narazisz roślin na działanie ostrego słońca i zapobiegniesz szybkiemu wyparowaniu oprysku. Pamiętaj, aby regularnie powtarzać ten proces co 7-10 dni, a także niezwłocznie po ulewnych opadach deszczu.

Oprysk z wrotyczu na kleszcze. Jak działa?

Wrotycz pospolity, znany pod łacińską nazwą Tanacetum vulgare, słynie ze swoich właściwości odstraszających różnego rodzaju owady, a w tym uciążliwe kleszcze. Zawdzięcza to specyficznej woni oraz zawartości substancji takich jak tujon. Przewiduje się, że tak intensywny zapach wrotyczu może skutecznie dezorientować kleszcze, sprawiając, że będą one unikać przestrzeni spryskanych tym naparem.

Domowe sposoby na zwalczenie kleszczy w ogrodzie. Ziemia okrzemkowa

Kolejną, bardzo polecaną metodą eliminacji kleszczy z przydomowych terenów jest użycie ziemi okrzemkowej. Ten w pełni ekologiczny proszek tworzą drobne, ostre pancerzyki okrzemek. Działa on fizycznie – niszczy zewnętrzne powłoki owadów, co w konsekwencji prowadzi do ich odwodnienia i szybkiej śmierci. Ogromną zaletą tego rozwiązania jest jego nieszkodliwość dla ludzi i zwierząt trzymanych w domu. W jaki sposób wykorzystać ziemię okrzemkową do ochrony ogrodu? Wystarczy posypać nią rejony o największej aktywności kleszczy – przy krawędziach trawników, obok ścieżek ogrodowych czy w cieniu pod krzakami. Ważne jest jednak, by mieć świadomość, że wilgoć i deszcz niwelują jej działanie, dlatego po każdym opadzie konieczne jest ponowne rozsypanie proszku.